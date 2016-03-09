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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 07:22 BJT

全球贵金属：3月9日SPDR黄金持仓较前日增加0.26%，或2.08吨

路透3月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量增加0.26%，从周二的790.74吨增至792.82吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周二的25,423,033.83盎司，增至25,489,954.71盎司。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

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