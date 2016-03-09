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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 07:50 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月10日

* 头版头条:

--今年全国两会上，有10余个省市提出申建自贸区。在自贸试验区试点将扩大的预期下，多地激烈竞逐入围第三批名单。

* 其他:

--在不少挂牌公司紧锣密鼓加码做市备战创新层的同时，部分公司却逆势而动，将交易方式从做市转让变更为协议转让。券商人士分析，交易方式“做市转协议”，将大幅降低股份流动性，目前来看，控制股权分散度、便于大宗转让及备战转板是主流原因。

--发改委印发《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》。业内人士表示，长江流域的铁路、公路、航空、油气管道等项目实施将稳步推进，有望在2020年形成“水铁公空管”五位一体的立体交通走廊，带动近万亿级投资。

--发改委发文指出，2016年继续支持有条件的文化企业上市融资或发行债券，支持重点文化企业的海外投资项目，加强对文化领域境外投资的风险防范。进一步开展传媒企业特殊管理股等政策研究工作，积极推进文化体制改革。

--国家行政学院常务副院长马建堂表示，无论从中国基本面看，还是从结构性改革激发的活力看，还是从创新驱动，大众创业万众创新所催生的新业态新产品新模式去看，中国经济增长6.5-7%是有坚实基础的。

--人力资源和社会保障部部长尹蔚民表示，国务院去年已经通过了《基本养老保险基金投资管理办法》，目前正在制定相应的配套措施和一些细则办法。这些配套政策会陆续推出，今年会启动投资运营。

--国药集团旗下两家上市公司现代制药 、国药一致 同时发布了重大资产重组公告。交易完成后，现代制药和国药一致将分别成为国药集团旗下化药和商业平台（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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