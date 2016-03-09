《中国报摘》--中国证券报3月10日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 头版头条:
--今年全国两会上，有10余个省市提出申建自贸区。在自贸试验区试点将扩大的预期下，多地激烈竞逐入围第三批名单。
* 其他:
--在不少挂牌公司紧锣密鼓加码做市备战创新层的同时，部分公司却逆势而动，将交易方式从做市转让变更为协议转让。券商人士分析，交易方式“做市转协议”，将大幅降低股份流动性，目前来看，控制股权分散度、便于大宗转让及备战转板是主流原因。
--发改委印发《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》。业内人士表示，长江流域的铁路、公路、航空、油气管道等项目实施将稳步推进，有望在2020年形成“水铁公空管”五位一体的立体交通走廊，带动近万亿级投资。
--发改委发文指出，2016年继续支持有条件的文化企业上市融资或发行债券，支持重点文化企业的海外投资项目，加强对文化领域境外投资的风险防范。进一步开展传媒企业特殊管理股等政策研究工作，积极推进文化体制改革。
--国家行政学院常务副院长马建堂表示，无论从中国基本面看，还是从结构性改革激发的活力看，还是从创新驱动，大众创业万众创新所催生的新业态新产品新模式去看，中国经济增长6.5-7%是有坚实基础的。
--人力资源和社会保障部部长尹蔚民表示，国务院去年已经通过了《基本养老保险基金投资管理办法》，目前正在制定相应的配套措施和一些细则办法。这些配套政策会陆续推出，今年会启动投资运营。
--国药集团旗下两家上市公司现代制药 、国药一致 同时发布了重大资产重组公告。交易完成后，现代制药和国药一致将分别成为国药集团旗下化药和商业平台（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算