《中国重要政经日程》--3月10日

=============================今日重要政经日程==========================

《中国人大和政协十二届四次会议日程表》

3月10日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开（至14日），全国人大十二届四次会议在京召开（至16日上午）。（欲览《中国人大和政协十二届四次会议日程表》，请点击 ）

--上午9时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请全国人大内司委副主任委员王胜明、全国人大财经委副主任委员乌日图、全国人大环资委副主任委员袁驷、全国人大常委会法工委副主任郑淑娜就“人大立法工作”的相关问题回答中外记者的提问。

*--下午15时 全国政协十二届四次会议第二次全体会议在人民大会堂举行。

--10时45分 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请科技部部长万钢、中国科技大学常务副校长潘建伟、浙江省科技厅厅长周国辉就“科技创新发展”的相关问题回答中外记者的提问。

--下午15时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请教育部部长袁贵仁就“教育改革和发展”的相关问题回答中外记者的提问。

=============================近期重要政经日程==========================

3月11日(周五)

*--上午9时 全国政协十二届四次会议第三次全体会议在人民大会堂举行。

--下午2时30分 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：提振经济发展信心。委员嘉宾有中国石油化工集团公司原董事长傅成玉、全国工商联副主席，亿达集团董事局主席孙荫环、中国泛海控股集团董事长卢志强等。

*--上午10时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请环境保护部部长陈吉宁就“加强生态环境保护”的相关问题回答中外记者的提问。

*--下午16时15分 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请全国人大教育科学文化卫生委员会主任委员柳斌杰、全国人大环境与资源保护委员会委员蒲长城、全国人大农业与农村委员会委员张晓山、全国人大常委会预算工作委员会副主任刘修文、全国人大常委会办公厅秘书局巡视员傅文杰就“人大监督工作”的相关问题回答中外记者的提问。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。