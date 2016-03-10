《全球重要经济事件一览表》--3月10日-3月17日

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3月10日(四)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所(Canadian Institute for Advanced Research)发表讲话(2115)。
法兰克福--欧洲央行管委会召开政策会议，随后将宣布利率决议并召开记者会(1245)。
巴黎--德国央行委员Andreas Dombret在《经济学人》主办的有关银行业未来的峰会上发表讲话(0830)。
德国泰根塞--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele在2016年企业家日活动上发表讲话(1113)。
雅典--经济合作暨发展组织(OECD)发布希腊经济调查报告。
3月11日(五)
伦敦--前英国央行副总裁宾恩就英国政府统计数据报告举行记者会(0845)。
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在一次会议上发言(0810)。
德国曼海姆--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表讲话(1330)。
维也纳--奥地利央行就该国金融机构借贷举行记者会(0900)。
3月14日(一)
法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业圆桌会议上发言。
东京--日本央行货币政策会议(至3月15日)。
3月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
东京--日本央行宣布利率决定(0200)。
悉尼--澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0030)。
3月16日(三)
华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)，美联储主席叶伦举行记者会(1830)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本宣布2016年预算(1230)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在FX Week杂志澳洲年会发表演说(2205)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议(0800)。
3月17日(四)
东京--日本央行公布1月政策会议之会议记录(2350)。
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)峰会(至3月18日)。
伦敦--英国央行宣布利率决议(1200)。
奥斯陆--挪威央行公布利率决议并发布货币政策报告(0900)。
伯恩--瑞士联邦经济总局公布经济预估(0645)。
伯恩--瑞士央行货币政策评估(0830)。
悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2016年金融风险日会议发表演说(2230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 王兴亚)