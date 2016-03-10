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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 10:33 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价走疲，进口商和外商银美元买盘踊跃

路透台北3月10日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易略走弱。交易员指出，新西兰意外降息，盘初包括进口商、油款及外商银行有美元买盘需求，令台币走疲。

他们表示，亚币中人民币盘初也有走弱迹象，虽然韩元兑美元偏升，但台币市场中来自于油款及外商银的美元实质买盘仍相当踊跃。

〞之前台币一直升，大家美元的多单部位被清的差不多了，〞一位小型外商银行交易员说。

但交易员同时指出，盘初也见到部分出口商出手抛汇，限制台币贬幅。一大型商银交易员称，台股今日仍维持在平盘附近小升，不认为外资有大举汇出的动作，因此短期内若股市没有大跌，台币兑美元要贬破33的关卡也不容易。

本地时间10:29，中国人民币兑美元 略贬至6.5156，韩元兑美元 则升至1,210.8；台股加权指数 则涨0.19%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.901/32.925，上日收在32.785。

早盘台币实质交易区间落在32.878-32.950；上日则在32.844-32.950。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.900-33.000

最新相关报导链接：

--《焦点》新西兰央行意外降息至2.25%，并暗示未来或进一步调降

--路透调查：欧洲央行3月10日会议或扩大购债规模并进一步调降存款利率

--加拿大央行：维持利率不变，称将等待联邦预算出炉 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)

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