《全球主要央行动态》--3月3日-3月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月3日-3月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储等待通胀加速已经很久了，现在官员们面临一个错综复杂的局面，近期物价上涨的证据是否强劲到足以推进原定的升息计划，对此他们可能要展开喋喋不休的争论。在周一出炉的几份声明中，处于辩论核心的决策者展现出截然不同的观点，联储副主席费舍尔认为经济数据目前表明通胀出现“首次萌芽”，而理事布雷纳德则反对称，联储在证明通胀的“持久性”之前不应采取行动。

达拉斯联储总裁柯普朗呼吁美联储在升息的问题上保持耐心，并提到金融环境收紧对美国经济成长的影响。他认为，股市下跌、油价下滑以及年初以来美元升值等全球性因素已经对美国经济复苏产生了阻遏影响，其效果类似于升息。他还指出，虽然货币政策依然宽松，但“鉴于全球金融环境收紧”，目前的政策宽松程度“稍微”低于年初水平。他说，美联储需要认真评估这些因素以及全球经济增长放缓对美国经济的冲击。

根据美国旧金山联邦储备银行发布的一份简短论文，美国薪资增长缓慢是因为劳动力方面发生了根本性变化的结果，并非就业市场疲软的迹象。上述发现意义重大，因为美联储官员长期以来一直感到困惑，不明白为何即使失业率已下降，薪资增长还是如此缓慢。研究人员在论文中列出了薪资增长率在略高于2%的水平裹足不前、勉强高于通胀率的两个主要原因：收入较高的婴儿潮一代陆续退休，而填充新岗位的是经济衰退时期失业的人员，这些人薪资偏低。如果其他地区联储以及位于华盛顿总部的美联储决策人士认为这一新的研究具有说服力，则意味着美联储或许能安心地推进加息，而不必过于顾虑薪资增长迟缓可能是劳动力市场有问题的信号。

美联储就保护金融体系提出新提议，将限制美国最大型银行彼此间金融曝险程度，这是为确保银行业未来不致发生一家倒闭而相互拖累的危机。新的限制提议对金融曝险占资本准备金百分比设置上限，比当初的提议宽松，但仍对最大型银行施加了最严格的限制。

**欧洲**

英国央行总裁卡尼就脱欧风险发出警告，激怒欧洲怀疑论者。卡尼表示，如果英国民众投票赞成脱离欧盟，则可能打击英国经济，并促使一些银行迁出伦敦金融城。这是卡尼迄今为止对政治上辩论正酣的英国脱欧公投发出的最强烈干预，但他表示，他并不是在就如何投票给出任何建议。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，未来两年升息的可能性要大过于降息，但必要时有足够的空间来刺激经济。威尔表示，必要时，英国央行可以把目前处于纪录低位0.5%的利率再往下降，或者推出新一轮的量化宽松政策，可能买进私人部门的资产。

瑞士央行理事麦席勒对Le Temps报纸表示，瑞士以及其它央行仍有放宽货币政策的空间，她并补充说，瑞郎仍然估值过高。当被问及市场对瑞士以及全球央行行动的预期时，她说：“预期很高，事实如此。我们并未达到货币政策的极限，但这并不是说没有极限。不过我们看到美国迅速整顿了银行和信贷行业：当货币政策得到其它政策行动的有效支持时，它可以走得更远。”

瑞典央行副总裁扬松称，对该央行及其超宽松货币政策的批评是没有根据的，也没有考虑到这一空前宽松的政策在多大程度上提振了经济。“瑞典央行被赋予很大的独立性，这一决定也是在民主所要求的公开和辩论的基础上获得接受，”扬松在一份财经报纸上发表的署名文章中称。

瑞典央行副总裁佛洛登表示，不应该仅仅为了削弱瑞典克朗汇率就进行降息，并称创纪录的低利率正开始失去对借款成本的影响力。

瑞典央行副总裁史金斯利称，只有瑞典经济和通胀预期“大幅变动”时，瑞典央行才会再度调降主要利率水平。史金斯利在接受《瑞典日报》采访时表示，她“能够忍受”瑞典克朗短期升值，但前提是不会导致经济前景大幅恶化。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将不会扩大刺激政策。他还维持对日本经济前景的乐观看法，反驳了认为1月采取的负利率对市场几乎没有什么积极影响的批评之声。黑田东彦重申，为使通胀达到2%的目标，若有必要，日本央行已做好再度放宽政策的准备。

黑田东彦称，他目前尚未考虑采取更多放松货币政策的措施。黑田东彦在向国会上议院预算委员会讲话时重申，未来若有必要将果断调整政策。他还表示，日本央行的负利率政策将在降低利率和放贷成本方面做出较大贡献。

黑田东彦表示，目前并未考虑进一步下调已经为负的利率。“经济是不断变化的，因此我们总是在仔细观察风险，如有必要将毫不犹豫地调整政策，以实现我们的物价目标，”黑田东彦对议会表示。

黑田东彦表示，量化质化宽松政策旨在尽快达成物价目标，而非支持政府支出；日本央行购买日债并不等同于政府发行货币。黑田东彦称，如何结合进一步降息与购买更多资产，将取决于何为达成2%通胀目标的最有效的方法。

日本央行副总裁中曾宏表示，央行当前政策架构使得将负利率进一步下调存在技术上的可能。“我们将研判是否只要有必要就可以采取更多政策举措，以根除通缩，”中曾宏在那霸会见商界领袖后的新闻发布会上表示。

政府文件显示，日本政府提名樱井真加入日本央行政策委员会。樱井真是一家智库高层主管，与日本首相安倍晋三行政团队中倡导积极货币宽松政策的助手有不错的交情。外界对于樱井真的货币政策看法所知不多。这次的任命案还需日本国会的批准才能生效。

韩国央行连续第九个月维持利率不变，符合市场预期。该央行在观察发达经济体货币政策会议和全球经济状况。韩国央行总裁李柱烈称，3月利率决议并非一致通过，一名委员投票反对维持利率不变。李柱烈称，下半年通胀下行压力料减弱。

**大中华区**

中国人民银行行长、全国政协副主席周小川表示，要给新型金融活动提供更好的空间，并要有更好的监管；而供给侧、结构性改革，从功能上来讲，财政政策能够发挥更好的作用。

新华社援引中国央行副行长易纲表示，今年货币政策更加注重灵活适度，对结构性改革的重点支持部门会略偏宽松一些，但货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向并未改变。

易纲表示，中国官方外汇储备非常分散，且已全部扣除不合流动性标准的资产，预计外储规模将保持合理适度水平，因企业和个人优化资产负债表的调整将会回归正常。

全国政协委员、中国央行副行长潘功胜表示，中国央行正在抓紧推动建设全国统一的票据市场。中国证券网报导援引他的话称，建设全国统一的票据市场是下一步央行工作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场交易成本和交易风险。

潘功胜表示，解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施；央行与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。

针对近期北京、上海和深圳房价暴涨问题，证券时报引述中国央行副行长陈雨露称，这不能简单归因于货币政策，而是由一线城市房地产市场结构性失衡、微观经济体资产配置，以及舆论炒作形成正反馈等多重因素共同影响所致。

陈雨露称，供给侧改革的核心在于技术创新和产业创新；而金融将通过宏观调控以及对实体经济服务方面，对供给侧改革提供支持，这也是项核心任务。

台湾央行送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。在货币政策方面，报告称，台湾通膨率较主要国家低且稳定，货币政策有较大弹性运用空间。

台湾央行总裁彭淮南称，要达成今年经济成长预估的1.47%，〞必须加倍努力〞，而目前的货币政策已经很宽松了。彭淮南称，我们的传统货币政策还有很大的空间，还可以用传统货币政策工具。他并称台湾的实质利率还是正的。

**澳新**

澳洲央行副总裁洛威表示，在长达10年的矿业投资荣景之后，澳洲经济正成功实现再平衡，低通胀意味着央行在需要时仍有进一步降息的空间。洛威就经济前景发表乐观讲话。他将放宽政策的前景与就业市场表现挂钩，暗示若失业率保持稳定，或许无需调整政策。

新西兰央行将指标利率下调至2.25%纪录新低，令市场大感意外。央行并暗示随着全球经济成长前景恶化，可能需要进一步降息。“货币政策将继续保持宽松，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。“可能需要进一步放宽政策以确保未来通胀均值稳定在目标区间中部附近。”惠勒表示，不排除降息一次以上的可能性，还称未来降息将视经济状况而定。

**其他**

加拿大央行决定维持利率不变，称非能源领域出口增强，而且经济增长基本符合预期。央行将等待本月将出炉的联邦政府预算，以衡量自由党政府的刺激计划的影响。

马来西亚央行维持指标利率在3.25%不变，一如预期；维持存款准备金率亦不变。“基础设施开发项目的实施、制造业和服务业的资本支出，将继续支撑整体投资，”央行在声明中称。

泰国央行总裁威拉泰表示，因下行风险上升，央行将调降2016年国内生产总值(GDP)增长率预估，去年12月时预期为成长3.5%。威拉泰并未提供有关预估的其他细节。泰国央行将在3月23日讨论经济预估，但要到3月31日才会公布。他对记者称，财政政策是比货币政策更有效的工具。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，印尼央行持宽松政策立场，但对全球经济环境仍保持谨慎。 (完)

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