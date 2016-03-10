港报社评：医疗困境深重，岂止战胜流感--经济日报3月10日

流感肆虐迫爆医院，港府昨承认情况严峻，将推应变措施减压。惟此仅问题冰山一角，医院人满为患已成常态，还要应对人口老化重大挑战，港府对完善医疗软硬件皆要有全盘对策。

近日大量患流感的市民挤满各公立医院急症室，医院病房更已严重超负荷，主力接收流感重症的内科病床，平均使用率昨已逾110%，更传出有病人等候三天才能上病房。食衞局长高永文昨指，随着气温再转冷，医院挤迫情况，在未来一星期仍会严峻，当局将推应急措施，如由护士直接为病人配药，以纾医院紧张状态。

今次流感高峰凸显本港医疗体系的脆弱，惟此仅冰山一角，因本港医院人满为患，已成常态，如个别专科非紧急新症，动辄要轮候两、三年，与市民期望的适切医疗服务，有极大落差。更惹市民忧心的是，本港人口老化问题正日益加剧，65岁以上的老年人口，将由现时约110万人，在未来10年增至近190万，高龄化社会势对医疗服务需求倍增。惟现行公营医疗体系已近不胜负荷，如何应付人口老化的更艰巨考验，市民实心中无底。

虽然港府已表明，将在未来10年投放2,000亿元，以增建、改建医院，惟政府愿意投入资源外，更关键是如何顺利落实推行、做好配套，以完善医疗硬件与软件。

在硬件方面，港府虽斥巨资增建医院，惟进度难言理想。如重点项目之一的启德儿童医院，竣工日期或由2017年延至2018年，能否如期在2018年投入服务，仍变数不少。在多项基建工程皆面临人手不足下，港府必须全面规划各项医院工程的时间表，确保有足够人力资源施工，避免再现多项工程同时抢人赶工，互扯后腿的困局。

改善医疗除要有硬件，更要做好软件配套，如过去本港曾出现医院落成后，却因医生、护士人手不足，未能即时全面运作的窘境。故港府增建医院外，更要做到相关人力配套，此包括短期内要打破保护主义，引入更多海外医生，以纾眼前人力紧张，中长期更要增加本地医生、护士学额，确保有足够人手应付日益增加的医疗需求。

医疗服务供不应求，已是本港老大难题，要移除此大山固难一蹴而就，港府要投入更多资源外，更要有全盘规划，确保各项软、硬件有序升级，助港人迎战人口老化的重压。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘