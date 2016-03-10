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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:02 BJT

台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.430-0.440%

* 标售标的：央行两年期定存单

* 标售时间：周五(11日)

* 标售金额：300亿台币

* 预测中值：0.430-0.440%

* 受访机构：七家

路透台北3月10日 - 台湾央行周五将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，受一年期央行定期存单得标加权平均利率高于市场预期影响，市场认为两年期存单利率也应有所反映，预估明天两年期定存单平均得标利率将落在0.430-0.440%。

不过受访机构也提及，由于本月是季底，部分行库或将运用无法跨季的资金投入标售。此将是影响得标利率是否走高的变数。

路透周四访谈七家金融机构，包括一家外商银、六家本地银行，预测中值在0.430-0.440%，大区间在0.420-0.455%。

台湾央行3日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.363%。该结果高于市场预期的0.340-0.355%，较前次标售均标0.349%升1.4个基点，中止连16次走低格局。

以下为银行交易员看法：

--最近标售的一年期定存单加权平均得标利率高于预期，高标也走扬，基于合理利差的推算，两年期存单得标利率或将持平至走高。

--本月是季底，部分行库或将运用无法跨季的资金投入标售，惟前日有些银行已意外标得一年期定存单，因此会有多少无法跨季资金参与，将是决定得标利率的重要关键。

--市场资金多缺不一，短率波动幅度加大，对未来利率走向较难掌握，对本次标售利率先以持平视之。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币。

以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2016年 2月24日 0.428 300 1.625%

2016年 1月12日 0.427 300 1.625%

2015年12月15日 0.464 300 1.750%

2015年11月10日 0.465 300 1.750%

2015年10月13日 0.505 300 1.750%

2015年 9月11日 0.553 300 1.875%

2015年 8月11日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 董永年；; 审校 林高丽)

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