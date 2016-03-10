台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.430-0.440%

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 标售标的：央行两年期定存单
* 标售时间：周五(11日)
* 标售金额：300亿台币
* 预测中值：0.430-0.440%
* 受访机构：七家
路透台北3月10日 - 台湾央行周五将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，受一年期央行定期存单得标加权平均利率高于市场预期影响，市场认为两年期存单利率也应有所反映，预估明天两年期定存单平均得标利率将落在0.430-0.440%。
不过受访机构也提及，由于本月是季底，部分行库或将运用无法跨季的资金投入标售。此将是影响得标利率是否走高的变数。
路透周四访谈七家金融机构，包括一家外商银、六家本地银行，预测中值在0.430-0.440%，大区间在0.420-0.455%。
台湾央行3日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.363%。该结果高于市场预期的0.340-0.355%，较前次标售均标0.349%升1.4个基点，中止连16次走低格局。
以下为银行交易员看法：
--最近标售的一年期定存单加权平均得标利率高于预期，高标也走扬，基于合理利差的推算，两年期存单得标利率或将持平至走高。
--本月是季底，部分行库或将运用无法跨季的资金投入标售，惟前日有些银行已意外标得一年期定存单，因此会有多少无法跨季资金参与，将是决定得标利率的重要关键。
--市场资金多缺不一，短率波动幅度加大，对未来利率走向较难掌握，对本次标售利率先以持平视之。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币。
以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：
标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2016年 2月24日 0.428 300 1.625%
2016年 1月12日 0.427 300 1.625%
2015年12月15日 0.464 300 1.750%
2015年11月10日 0.465 300 1.750%
2015年10月13日 0.505 300 1.750%
2015年 9月11日 0.553 300 1.875%
2015年 8月11日 0.619 300 1.875%
2015年 7月13日 0.669 200 1.875%
2015年 6月12日 0.698 200 1.875%
2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 董永年；; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算