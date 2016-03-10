港报社评：公院爆煲一叶知秋，须建医院应付需求--明报3月10日

季节流感高峰期，公立医院爆满，主管官员以情况严峻来形容，推出紧急措施处理，以本港医疗体系拥有的资源，在优先缓急调配下，相信最终可化解今次危机。只是，临时措施过得初一，不等于过得十五，今次事态，实际上是医疗服务在强大需求下＂爆煲＂，折射出来的问题值得当局认真总结，对症下药，才可确保在人口老化、需求持续增加下，本港居民仍然得到适切的医疗服务。

公院在流感高峰期，到急症室求诊者和内科病人大增，本属周期现象，历年如是，今年特别之处是病人更多，近期急症室每天首次求诊数字都超过或接近7,000宗，经诊断后转入内科的病人接近或超过1000宗，这是历年仅见的高峰值数字。据了解，前日情况最严峻之时，伊利沙伯医院有50至60名病人滞留在急症室超过30小时，才获安排上病房；有医护人员在社交网站透露有病人要在观察病房＂瞓3晚＂，才获安排上病房，情况十分荒谬。病人等候入院而承受的折磨，对照官员经常就医疗服务不会吝啬投入资源的夸夸而谈，是莫大讽刺。公院情况严峻的背后，实情是对病人不利。

今次公院服务＂爆煲＂，值得注意的是医护在社交网站披露情况之后，才促使政府和医管局以紧急事态处理。据医管局提供的数字，若以急症室每日正常有6,000人求诊为分界线，过去一个月，有超过10日的急症室求诊人次为7,000；至于每日经急症室入住内科病房的病人数字，一般以800为分界线，过去28日人数持续超过900，有18日更突破1,000，医管局形容情况罕见。

按这些数字，过去一个月，急症室和内科病房服务实际上早已超负荷，越过警戒线，而季节性流感肆虐对本港而言并非新鲜事物，政府和医管局早应启动紧急措施应对。不过，直到前日伊院医护在社交网站爆料，揭示＂爆煲＂其实在上周末已经成形，而回顾这些日子，不知道政府官员与医管局高层在盘算什么；事态经传媒报道之后，才有政府主管官员关顾，才有医管局高层现身，推出连串紧急措施。此事再一次说明政府官员如坐云端，根本不知道医护前线人员面对的压力；另外，即使医管局数字显示过去一个月急症室和内科服务的异常情况，却未见有措施应对，反映医管局管方反应迟缓。

昨日开始，医管局加推的应变措施，其中包括药物重配计划，在专科门诊和普通科门诊，安排护士为病况稳定的病人提供药物重配，免除医生诊症环节，目的为医生腾出时间诊治其他病人，云云。不过，医护人员对此有保留，他们认为对病人病况的评估，并不容易，医生见病人，就是要作多方面评估，加上护士人手同样紧张，要护士承担配药责任，并不公平。医护人员的担心有道理，而且护士若未接受训练，由他们评估病人病况而配药，会增加病人的风险，当局除非有稳当机制监察，否则由护士配药给病人的做法是否恰当，值得再研议。

今次公院＂爆煲＂，季节性流感只是导火线，更深层原因与人口老化有关，医管局高层在电台phone-in节目谈到此事时，也说天气异常、持续寒冷，导致更多市民染病，而不少求诊者与入院长者都年事已高，说明人口老化对医护服务需求增加。天气变化是偶发，今年寒冷日子较长，或许明年不一样，而人口老化、老年社会则必然到来，与天气无关。按本港情况，老年社会对医疗服务需求将持续增加，而且随着时日推移，未来20多年的年迈长者人口更多，他们都需要医疗服务照顾。

今次急症室与内科服务＂爆煲＂，若人口老化是一个因素，则往后长者对各类医疗服务全面增加之时，假如医疗设施不相应增加，等在前头的将是医疗服务的全面＂爆煲＂。今次事态，当局应该视为警号，并应抛开公共医疗服务做得好会吸引市民投向公院、舍弃私立医院的思维，投放更多资源办好公共医疗服务。或许医疗设施不宜为应对每年一段短时间的需求而大事扩充，但是目前公院提供的服务，与实际需求的落差甚为明显，除了普通科的人山人海，轮候专科的长龙早已是病人的梦魇。政府坐拥包括财政储备在内的逾万亿元丰沛资源，却吝于兴建更多医院应对人口老化的需要，这是说不过去的，政府应该果断地匡正﹕为未来的需要，增建公立医院。（完）

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