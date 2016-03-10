港报社评：发挥香港所长，配合国家所需--文汇报3月10日

港澳办主任王光亚昨日表示，今次两会审议的＂十三五＂规划，为港澳提供好机会，只要港澳秉承＂国家所需、港澳所长＂的思路，将国家发展战略举措，与港澳独特优势结合起来，就能找出港澳发展的新定位。应该说，这是历史的经验，也是面向未来的路向。＂十三五＂规划给香港提供巨大而崭新的发展机遇和空间，同时提出更新更高的目标，香港应该认真总结落实＂十二五＂规划的经验，更加积极有为，配合国家发展需要，在国家深化改革、扩大开放中，发挥独特作用，实现新突破、开创新局面。

＂十二五＂规划首次把保持港澳繁荣稳定单独成章，强调要巩固和提升香港国际金融、贸易、航运中心的传统地位和优势。中央政府突破性地把香港纳入＂全国一盘棋＂的发展格局之中，给香港创造难得的机遇。可惜，在＂积极不干预＂思维根深柢固的背景下，不少特区官员、学者受制于传统思维，认为香港实行自由市场经济，与内地实行的经济发展模式有别，因此香港不宜纳入带有计划经济色彩的＂规划发展＂内，应该由市场的自动调节来推动两地合作。于是，在＂十二五＂期间，香港与内地的合作，仍停留在由商界、民间＂孤军作战＂的模式，政府对具体行业、产业合作的扶持协调很少，香港在利用＂十二五＂规划的机遇，推动经济转型、提升竞争力方面，效果并不明显。

＂十三五＂规划同样设立港澳专章，与＂十二五＂规划相比，＂十三五＂规划除了继续支持香港巩固和提升国际金融、航运、贸易等传统地位，还提出推动香港的融资、商贸、物流、专业服务等向高端高增值方向发展，支持香港建设国际法律及解决争议服务中心等全新规划，更加强调要发展香港新的竞争力，包括科技创新事业、香港在国家双向开放、在＂一带一路＂中的作用等，给予香港更多提升竞争优势的途经，强化香港在国家发展中的作用，对香港发展经济改善民生、调整产业结构、解决社会问题、促进繁荣稳定等产生积极作用。例如＂一带一路＂、＂创新创业＂都是＂十三五＂规划的亮点重点，这些重大规划给香港带来前所未见的机遇，香港能否配合国家发展新阶段的需要，能否把握机遇、善用机遇，转化为自身发展的动力，都面临更大的考验。

本届特区政府强调适度有为的施政理念，主张在市场能发挥功能的时候，政府也一定要有所作为。香港要配合＂一带一路＂策略，扮演＂超级联系人＂角色；结合＂创新创业＂，鼓励科技创新，这些都不能单靠市场自发，需要政府行为的推动。今年政府的施政报告提出，将成立由特首亲自主持的＂一带一路＂督导委员会，设立＂一带一路＂办公室，专门负责香港参与＂一带一路＂的政策制定和推动，统筹协调特区政府、业界与内地的联络与合作；香港创新及科技局正式成立并运作，已经开展与内地的交流互动，着力推动香港向知识型经济转型。港人期待在＂十三五＂期间，特区政府坐言起行，积极进取，在配合国家＂一带一路＂策略、锐意创新发展等方面取得突破，提升香港的竞争力。

今年是国家落实＂十三五＂规划、全面建成小康的开局之年，也是新常态下推进结构性改革的攻坚之年，香港作为中国国际化程度最高的城市，应该充满信心，大展拳脚，进一步深化和内地合作发展，提升在国家经济发展和对外开放中的地位和功能。（完）

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