新闻稿：中国2月PPI同比下降4.9%，环比下降0.3%--国家统计局

一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降6.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.8个百分点。其中，采掘工业价格下降18.2%，原材料工业价格下降8.9%，加工工业价格下降4.5%。生活资料价格同比下降0.4%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格下降1.0%，耐用消费品价格下降1.7%。

据测算，在2月份-4.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-4.1个百分点，新涨价因素约为-0.8个百分点。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降12.9%，燃料动力类价格下降10.0%，有色金属材料及电线类价格下降9.1%，化工原料类价格下降5.1%。