新闻稿：中国2月PPI同比下降4.9%，环比下降0.3%--国家统计局

路透上海3月10日 - 以下为中国国家统计局周四公布的2016年2月工业生产者出厂价格(PPI)报告全文：
2016年2月份，全国工业生产者出厂价格环比下降0.3%，同比下降4.9%。工业生产者购进价格环比下降0.5%，同比下降5.8%。1-2月平均，工业生产者出厂价格同比下降5.1%，工业生产者购进价格同比下降6.0%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降6.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.8个百分点。其中，采掘工业价格下降18.2%，原材料工业价格下降8.9%，加工工业价格下降4.5%。生活资料价格同比下降0.4%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格下降1.0%，耐用消费品价格下降1.7%。
据测算，在2月份-4.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-4.1个百分点，新涨价因素约为-0.8个百分点。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降12.9%，燃料动力类价格下降10.0%，有色金属材料及电线类价格下降9.1%，化工原料类价格下降5.1%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.3个百分点。其中，采掘工业价格下降2.8%，原材料工业价格下降1.0%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格持平，一般日用品价格上涨0.2%，耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降2.4%，黑色金属材料类价格下降0.2%；有色金属材料及电线类价格上涨0.4%，农副产品类价格上涨0.2%。（完）
新闻稿原文详见统计局网站：here
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)