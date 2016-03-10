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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 10:09 BJT

重发--韩国金融市场：央行维持利率不变推动韩元上扬，韩股亦走高

(重发以调整格式)
    路透首尔3月10日 - 韩元 周四盘中小幅上扬，从海外风险资产持续走高中寻找指
引。韩国央行稍早决定维持利率不变。
    
    0131 GMT，韩元兑美元 报1,212.4，较周三收盘价1,216.2上涨0.3%。
    
    韩国央行周四连续第九个月维持利率不变，符合市场预期。 

    交易商现在等待0220 GMT召开的韩国央行总裁李柱烈记者会。
    
    韩国股市小升，0131 GMT时，韩国综合股价指数 上升0.4%至1,961.32点。
    
    上涨与下跌股家数分别为444家和332家。
    
                                 0131GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,212.4       1,216.2    
    日圆/韩元       10.6783/55       10.6488
    韩国公债期货 *          110.11        110.21
    韩国综合股价指数     1,961.32      1,952.95
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

  
      
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            


 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张涛)

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