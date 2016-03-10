重发--韩国金融市场：央行维持利率不变推动韩元上扬，韩股亦走高

(重发以调整格式) 路透首尔3月10日 - 韩元 周四盘中小幅上扬，从海外风险资产持续走高中寻找指 引。韩国央行稍早决定维持利率不变。 0131 GMT，韩元兑美元 报1,212.4，较周三收盘价1,216.2上涨0.3%。 韩国央行周四连续第九个月维持利率不变，符合市场预期。 交易商现在等待0220 GMT召开的韩国央行总裁李柱烈记者会。 韩国股市小升，0131 GMT时，韩国综合股价指数 上升0.4%至1,961.32点。 上涨与下跌股家数分别为444家和332家。 0131GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,212.4 1,216.2 日圆/韩元 10.6783/55 10.6488 韩国公债期货 * 110.11 110.21 韩国综合股价指数 1,961.32 1,952.95 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张涛)