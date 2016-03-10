《路透晚报》--3月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2月CPI再度跨入“2时代”，通胀中枢趋上但暂无滞胀风险

寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI再度迈进“2时代”。未来猪肉价格还将延续上涨，再加上货币偏于宽松调节、大宗商品长周期反弹，都预示着中国通胀中枢趋于上行。

--中国基金：养老金投资配套政策将推出，今年启动投资运营--人社部部长

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民在全国人大和政协两会期间表示，国务院去年已经通过了《基本养老保险基金投资管理办法》，目前正在制定相应的配套措施和一些细则办法，这些配套政策会陆续推出，今年会启动投资运营。

--中国经济：压降过剩产能要首先算清成本账，并考虑清楚风险的底线--专家

中国银监会特邀顾问、中国工商银行原行长杨凯生称，压降过剩产能要首先算清成本账，同时考虑清楚不发生区域性、系统性银行风险的底线在哪里。

--中国经济：国企改革是供给侧改革当务之急，含国资和企业两层面--专家

中国政协委员、经济学家厉以宁称，供给侧结构改革的当务之急是国企改革，应从国有资产管理和国有企业管理两个层次进行改革，竞争性行业积极探讨和实行混合所有制。

--台湾央行：货币政策已很宽松，要达成经济成长预估要加倍努力--总裁

台湾央行总裁彭淮南指出，从台湾、韩国及中国的2月出口均呈衰退来看，台湾要达成主计总处预估今年经济成长率1.47%，〞必须要加倍努力〞；台湾目前的货币政策已经很宽松。

【金融】

--中国金融：商业银行将获准在不良资产处置领域实施债转股--消息

两位消息人士透露，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。市场认为，银行若债转股“利空股市，利多债市”，而商业银行资本管理办法对银行持有工商企业股权风险权重过高或阻“债转股”实施。

--中国金融：应适时合并“一行三会”，迅速稳定人民币汇率预期--原货币政策委员

原中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示，应该在适当的时候将“一行三会”分业监管的模式整合为统一的大金融监管，并要迅速稳定人民币汇率的市场预期，通过在国际市场上反复表明人民币汇率政策意图，更加科学、准确地管理跨境资本流动，防止短期过大的资本流出。

--中国保险：保监会拟扩大险资投资范围，但重大股权投资需报批

为进一步完善保险资金运用管理制度，中国保监会发布通知，拟修改《保险资金运用管理暂行办法》并公开征求意见，将资产证券化产品和创业投资基金等私募基金纳入险资投资范围，同时规定重大股权投资应报保监会核准。

--台湾金融：新光寿今年持续加码国际板债券，余额目标逾3,000亿台币

台湾主要保险金融控股公司--新光金控表示，旗下人寿去年底国际板债券投资余额为2,330亿台币，预计今年底目标余额为3,000亿台币以上。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行200亿七天逆回购，单日净回笼200亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进200亿元人民币七天期逆回购操作。考虑到今日有400亿元逆回购到期，公开市场单日净回笼200亿元。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.7590%，10年3.4007%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7590%、3.0642%和3.4007%，对应投标倍数为3.61倍、4.12倍和4.34倍。

--新债招标：中国浙江3-10年一般地方债利率较下限上浮6-30个bp--业内人士

业内人士透露，中国浙江省上午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率分别为2.57%、2.79%、3.07%和3.21%，较投标区间下限上浮6-30个基点(bp)，期限越长上浮幅度越大。

--新债招标：中国山东3-10年一般地方债利率较下限上浮9-20bp--业内人士

业内人士透露，中国山东省下午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率分别为2.60%、2.79%、3.09%和3.11%，较投标区间下限上浮9-20个基点(bp)，四期债投标倍数依次为3.06倍、2.22倍、2.01倍和1.96倍。

--中国信用债：春和集团贷款逾期欠息逾千万元，拟售股权应对短融兑付

中国春和集团有限公司公告披露，公司本部及下属子公司部分贷款逾期欠息，累计规模逾1,000万元人民币。其发行的4亿元短期融资券15春和CP001将于今年5月到期，春和集团称，拟出售下属公司部分股权用于兑付本息及逾期债务偿还。

--中国货币市场：回购利率走势平稳，公开市场小幅净回笼资金面波澜不惊

中国银行间市场资金面稳中偏松。前日部分机构对公开市场逆回购利率下调的预期落空，央行早间延续小量平价逆回购操作，公开市场单日净回笼200亿元，货币市场所受影响则相当有限，回购利率继续微幅波动。

--中国债市动态：现券期货震荡持稳，多空因素交织短期现券方向难明

中国银行间市场早盘现券收益率震荡持平，国债期货微幅走高。交易员称，盘初有关公开市场逆回购利率可能下调的预期继续发酵，但高于预期的通胀数据出炉后收益率反弹，下一步需关注央行金融数据，短期现券料仍难有方向性选择。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌成交萎缩，两会结束前料仍易升难贬

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，波幅较前几日明显收窄。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元变动，市场价又在中间价小范围内波动，稳定预期意图明显，预计两会结束前料延续这种易升难贬走势。

--人民币衍生品：汇率趋稳致美元掉期曲线持稳略降，仅为离岸掉期点子1/3

中国境内美元/人民币掉期曲线持稳略降，因大行卖压不减，一年期掉期重回20个月低点，继续低于利率平价合理水平。但客盘忌惮大行砸盘并不敢接仓，需求有所回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌2%，通胀担忧升温令投资者信心受挫

中国股市沪综指缩量收跌2%。分析师指出，今天公布的2月CPI数据回升较快，市场对通胀担忧加剧，投资者信心受挫，尾盘出现跳水，金融、石油石化等权重周期股走势相对疲弱。今日稍晚欧洲央行将宣布宽松政策，市场观望氛围较为浓厚，成交量大幅萎缩。

--中国证券：沪深证交所两融余额周三减少44.4亿元，创逾一年来低点

中国沪深证交所融资融券余额周三减44.4亿元人民币，两市两融余额为8,417.3亿元，为逾一年来低点。

--《特写》陈先生珠海买房记：配资杠杆撩人心

“现在市场比较火，...你要是首付不够，我们这边也可以帮忙贷款。”在房产中介狂轰滥炸的推销下，被一线城市限购的陈先生开始动心了，春节过后就天天刷着网站留意新盘信息，最终把视线落在了二线城市珠海。

--路透专访：中国五年内去产能1-1.5亿吨尚难化解钢铁过剩产能--钢企高层

产能过剩重压下的中国钢铁业正艰难前行，对于中国提出5年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨的目标，中国大型民营钢铁企业--山东石横特钢集团董事长张武宗称，考虑到中国的实际钢铁产能远不止8亿吨，这一目标尚难以化解过剩产能。

--汽车产业：中国2月汽车销量158.1万辆，同比下降0.9%--中汽协

中国汽车工业协会称，2月汽车销量158.1万辆，同比下降0.9%，环比减少36.9%。

--香港新股：浙商银行IPO拟集资高至20亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国浙商银行拟在香港首次公开发售（IPO），集资高至20亿美元，规模较原来计划的为大。

--中港个股：中国中车赢得13亿美元芝加哥轨道客车合同

芝加哥运输管理局(CTA)宣布，中国中车(CRRC)获得总价值13.1亿美元的轨道客车生产合同。

--中国个股：现代制药及国药一致拟定增收购国药集团资产，总对价逾百亿

国医药集团总公司（国药集团）旗下的现代制药、国药一致同时发布重大资产重组公告，拟通过非公开发行A股以收购实际控制人国药集团旗下相关资产，涉及总对价逾百亿元人民币，同时两公司还拟定增募集配套资金。

--中国个股：上市公司闲置资金理财升温，小天鹅拟投60亿进行委托理财

今年来，中国上市公司利用闲置资金进行投资理财不断增多。家电生产企业--无锡小天鹅股份有限公司公告，拟投入至多60亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，创下今年来上市公司理财金额之最。

--中股业绩：平安银行去年净利同比增一成，期末不良率升至1.45%

中国股份制银行--平安银行公布，去年净利润同比增长10.42%；而受部分企业经营困难、融资能力下降影响，该行资产质量继续承压，期末不良率较年初上升0.43个百分点至1.45%。

--港股业绩：太古地产去年基本溢利倒退1%，酒店亏损抵销租金及售楼收益增加

香港大型商业地产商--太古地产公布，去年的基本溢利按年小幅倒退1%，虽然中港两地投资物业租金收入及物业买卖表现稳健，但被期内出售英国四间酒店录得的亏损所抵销。

--台股业绩：台积电2月合并营收595.5亿台币，年减4.9%