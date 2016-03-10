《国际主要央行公开市场操作一览》--3月10日

路透上海3月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年1月27日维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

欧洲央行2015年12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。今年1月21日维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/9 隔夜逆回购 -473.46 0.25%

3/8 隔夜逆回购 -493.32 0.25%

3/7 隔夜逆回购 -537.24 0.25%

3/4 三天逆回购 -513.68 0.25%

3/3 隔夜逆回购 -503.84 0.25%

《本周主要新闻》

--美联储等待通胀加速已经很久了，现在官员们面临一个错综复杂的局面，近期物价上涨的证据是否强劲到足以推进原定的升息计划，对此他们可能要展开喋喋不休的争论。在周一出炉的几份声明中，处于辩论核心的决策者展现出截然不同的观点，联储副主席费舍尔认为经济数据目前表明通胀出现“首次萌芽”，而理事布雷纳德则反对称，联储在证明通胀的“持久性”之前不应采取行动。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/9 七天期反向交易 0.74亿美元 0.87%(固定利率)

3/8 七天期反向交易 608.075 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，未来两年升息的可能性要大过于降息，但必要时有足够的空间来刺激经济。威尔表示，必要时，英国央行可以把目前处于纪录低位0.5%的利率再往下降，或者推出新一轮的量化宽松政策，可能买进私人部门的资产。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 258,920

上周三 255,370

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当期变化 3,550

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将不会扩大刺激政策。他还维持对日本经济前景的乐观看法，反驳了认为1月采取的负利率对市场几乎没有什么积极影响的批评之声。黑田东彦重申，为使通胀达到2%的目标，若有必要，日本央行已做好再度放宽政策的准备。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。在货币政策方面，报告称，台湾通膨率较主要国家低且稳定，货币政策有较大弹性运用空间。

--台湾央行周三共发行2,622亿台币定存单，与当日到期金额2,623亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二共发行321亿台币定存单，与当日到期金额62亿台币相较，存单发行余额增259亿台币。

--台湾央行周一共发行295亿台币定存单，与当日到期金额10亿台币相较，存单发行余额增285亿台币。 (完)