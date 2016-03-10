中国货币市场：回购利率走势平稳，公开市场小幅净回笼资金面波澜不惊

路透上海3月10日 - 中国银行间市场周四资金面稳中偏松。前日部分机构对公开市场逆回购利率下调的预期落空，央行早间延续小量平价逆回购操作，公开市场单日净回笼200亿元，货币市场所受影响则相当有限，回购利率继续微幅波动。

上海一券商交易员称，本周以来资金面都变化不多，比较宽松，但并未到泛滥状态，“短端的价格下不去，押信用的还是要加点的，到下午出隔夜的可能会更多一点。”

华东一银行交易员认为，近两周公开市场净回笼的资金规模，超过3月初降准释放的流动性，而货币市场仍维持偏松状态，不排除是财政存款投放或其他渠道的流动性补充所致。虽然目前资金面尚可，后续仍需关注市场波动情况，以及央行会否有进一步的补水动作。

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，单日净回笼200亿元。

上述银行交易员并表示，上次降准距今不足两周，短期而言逆回购利率调降动力可能有限，继续观察两会期间的政策动向及近期出炉的经济金融数据等；但中长期而言，中国货币政策进一步宽松仍有空间。

寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI再度迈进“2时代”。尽管中国通胀中枢趋于上行，分析人士指出，目前担忧滞胀风险暂无必要，CPI缺乏持续大幅上涨的动力，在经济面压力下货币政策还是会偏于宽松调节。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9358 1.9412 -0.54

七天 2.2639 2.2600 +0.39

14天 2.5035 2.4860 +1.75

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8000 1.4050 +39.50

七天 1.6900 1.3450 +34.50

14天 1.5400 1.3700 +17.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9600 1.9500 +1.00

七天 2.3100 2.3300 -2.00

14天 2.5100 2.5100 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9470 1.9500 -0.30

七天 2.2800 2.2920 -1.20

三个月 2.8040 2.8070 -0.30