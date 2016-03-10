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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 16:50 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--3月10日

路透香港3月10日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日  公司名称                 发行量    集资额      发行价       上市日    保荐人
                                      (亿股)    (亿港元)    (港元)                 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 3/8-11      剑虹集团                 1         0.8-0.95    0.8-0.95     3/18      丰盛融资
 3/1-4       香港医思医疗集团<2138.H  2.45      7.42*       3.03*        3/11      瑞信
             K>                                                                    
 1/28-2/2    好孩子中国               3.3334    8.9-12.5    2.68-3.76    不予进行  摩根士丹利
                                                                                   
 
 2016年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 *3/10     兴科蓉医药                0.8         3.2         持平         招商证券
 3/8       佳源国际                  2.48        11.2        升4%         建银国际
 1/28      融众金融                  2.11        2.11        升0.95%      同人融资
 1/15      成实外教育                2.4         18          升1.25%      麦格理
 1/13      融信中国                  5.36        18.1        升4.9%       工银国际
 1/12      巨匹建设                  1.35        1.8         升40.7%      国泰君安
 1/7       年年卡                    1           1           升27%        华富嘉洛
 1/4       保发集团                  0.93        1.05        升53.8%      广发融资
                                                                          
     
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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