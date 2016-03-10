主要国家经济指标预测--3月11日****

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日(四) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正3.8 3月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 50.0 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 41.60 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 36.30 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 0700 德国趸售物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.0% 0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 1月 +0.6% -0.7% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +0.5% -1.0% 0930 英国建筑业产出(较前月) 1月 +0.3% +1.5% (较上年同期) -1.5% +0.5% 0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 1月 逆差29 逆差23.57 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差103 逆差99.17 1330 美国进口物价(较前月) 2月 -0.6% -1.1% 出口物价(较前月) -0.5% -0.8% 1330 加拿大就业岗位变动(万人) 2月 增加0.9 减少0.57 失业率 7.2% 7.2% 就业参与率 65.9% 65.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月9日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超15,379 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,385 -- 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -0.2% -0.3% (较上年同期) -3.4% -3.4% 3月10日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 1.50% 1.50% 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正50 正51 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 2月 +1.6% +1.1% (较上年同期) +2.3% +1.9% 工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 2月 -4.9% -4.9% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -0.5% +0.5% 经季节调整进口(较前月) +1.2% +0.4% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差189 顺差196 0745 法国工业生产(较前月) 1月 +1.3% +0.8% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 53.4 -- 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 38.6 -- 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 51.4 -- 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 33.3 -- 1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 3月 0.00% 0.05% (存款利率) 负0.40% 负0.40% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月3日当周 25.9 27.5 四周均值(万人) 26.75 -- 续请失业金人数(万人) 2月27当周 222.5 225.5 1330 加拿大产能利用率 第四季 81.1% 81.6% 1330 加拿大新屋价格指数 1月 +0.1% +0.2% 1900 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字1,930 赤字2,000 2145 新西兰食品价格指数 2月 -0.6% -- 2145 新西兰制造业表现指数(PMI) 2月 56.0 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/于春红；审校 杜明霞)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算