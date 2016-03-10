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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--3月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    3月10日(四)
    2350 日本大型制造业景气判断指数                第一季         --       正3.8
    
    3月11日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数       3月          --        50.0
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数       3月          --       41.60
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       3月          --       36.30
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     2月终值       +0.4%      +0.4%
                                 (较上年同期)                   -0.2%      -0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.4%      +0.4%
                            (较上年同期)                         持平       持平
    0700 德国趸售物价指数(较前月)                    2月          --       -0.4%
                         (较上年同期)                             --       -1.0%
    0900 意大利经季节调整工业生产(较前月)            1月        +0.6%      -0.7%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +0.5%      -1.0%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                      1月        +0.3%      +1.5%
                       (较上年同期)                             -1.5%      +0.5% 
    0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑)        1月       逆差29  逆差23.57
             全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差103  逆差99.17
    1330 美国进口物价(较前月)                        2月        -0.6%      -1.1%
             出口物价(较前月)                                   -0.5%      -0.8%
    1330 加拿大就业岗位变动(万人)                    2月      增加0.9   减少0.57
               失业率                                            7.2%       7.2%
               就业参与率                                       65.9%      65.9%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    3月9日(三)    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周    买超15,379       --   
         外资投资日本股票(亿日圆)                           卖超1,385       --  
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)               2月         -0.2%      -0.3%      
                         (较上年同期)                           -3.4%      -3.4%      
    
    3月10日(四)    
     --  韩国央行利率决议                           3月         1.50%      1.50%      
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值           2月          正50       正51       
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)          2月         +1.6%      +1.1%      
                                  (较上年同期)                  +2.3%      +1.9%      
             工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)    2月         -4.9%      -4.9%      
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                 1月         -0.5%      +0.5%      
             经季节调整进口(较前月)                             +1.2%      +0.4%      
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                       顺差189    顺差196    
    0745 法国工业生产(较前月)                       1月         +1.3%      +0.8%      
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月          53.4        --         
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月          38.6        --        
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月          51.4        --        
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    3月          33.3        --        
    1245 欧洲央行利率决定(再融资利率)               3月         0.00%      0.05%      
                         (存款利率)                           负0.40%    负0.40%     
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)        3月3日当周          25.9       27.5       
                 四周均值(万人)                                 26.75        --        
                 续请失业金人数(万人)         2月27当周         222.5      225.5      
    1330 加拿大产能利用率                        第四季         81.1%      81.6%       
    1330 加拿大新屋价格指数                         1月         +0.1%      +0.2%      
    1900 美国联邦预算(亿美元)                       2月     赤字1,930  赤字2,000    
    2145 新西兰食品价格指数                         2月         -0.6%        --       
    2145 新西兰制造业表现指数(PMI)                  2月          56.0        --             
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/于春红；审校 杜明霞)

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