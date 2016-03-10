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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 12:11 BJT

中国债市动态：现券期货震荡持稳，多空因素交织短期现券方向难明

路透北京3月10日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率震荡持平，国债期货微幅走高。交易员称，盘初有关公开市场逆回购利率可能下调的预期继续发酵，但高于预期的通胀数据出炉后收益率反弹，下一步需关注央行金融数据，短期现券料仍难有方向性选择。

“早盘刚开始时（收益率）还下了一点吧，那会还在等那个逆回购利率嘛，昨天下午就开始传的要下调。”上海一银行交易员说，“CPI出来后收益率上来了一点，但逆回购利率证实没调之后反倒还好，走的很僵持，大家都在等等看。”

他并表示，公开市场利率保持稳定，而且通胀回升，价格因素导致现券收益率下行动力不足；不过如果市场僵持太久的话，收益率上行概率将会加大。

中国央行公开市场今日将进200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率维持2.25%不变；考虑到今日有400亿元逆回购到期，公开市场单日净回笼200亿元。

华中一银行交易员则提到，早盘国债期货高开低走，但随后震荡反弹，“多头还是很有‘信仰’，有很多机构不认为经济会企稳，包括财政托底可能只是昙花一现。现券也是这样，收益率上了，立马很多人去买。”

中国国家统计局今天公布，2月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高，高于1.9%的路透调查预估中值；2月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比下跌4.9%，与路透调查预估中值一致，且降幅为八个月来最窄。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7590%、3.0642%和3.4007%，对应投标倍数为3.61倍、4.12倍和4.34倍。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1950%/3.1850%，上日尾盘为3.21%/3.18%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.450元人民币，较上日结算价微涨0.01%；10年期国债主力合约T1606 收报99.200元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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