中国债市动态：现券期货震荡持稳，多空因素交织短期现券方向难明

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京3月10日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率震荡持平，国债期货微幅走高。交易员称，盘初有关公开市场逆回购利率可能下调的预期继续发酵，但高于预期的通胀数据出炉后收益率反弹，下一步需关注央行金融数据，短期现券料仍难有方向性选择。
“早盘刚开始时（收益率）还下了一点吧，那会还在等那个逆回购利率嘛，昨天下午就开始传的要下调。”上海一银行交易员说，“CPI出来后收益率上来了一点，但逆回购利率证实没调之后反倒还好，走的很僵持，大家都在等等看。”
他并表示，公开市场利率保持稳定，而且通胀回升，价格因素导致现券收益率下行动力不足；不过如果市场僵持太久的话，收益率上行概率将会加大。
中国央行公开市场今日将进200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率维持2.25%不变；考虑到今日有400亿元逆回购到期，公开市场单日净回笼200亿元。
华中一银行交易员则提到，早盘国债期货高开低走，但随后震荡反弹，“多头还是很有‘信仰’，有很多机构不认为经济会企稳，包括财政托底可能只是昙花一现。现券也是这样，收益率上了，立马很多人去买。”
中国国家统计局今天公布，2月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高，高于1.9%的路透调查预估中值；2月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比下跌4.9%，与路透调查预估中值一致，且降幅为八个月来最窄。
一级市场方面，中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7590%、3.0642%和3.4007%，对应投标倍数为3.61倍、4.12倍和4.34倍。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1950%/3.1850%，上日尾盘为3.21%/3.18%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.450元人民币，较上日结算价微涨0.01%；10年期国债主力合约T1606 收报99.200元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算