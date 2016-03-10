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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 12:20 BJT

台湾货币市场：短率续稳低位，央行言论未改降息预期需留意外资动向

* 资金偏宽松，央行总裁言论无意外
    * 外资转汇出，将观察是否为短期现象
    * 跨季资金仍偏少，利率较月内为高

     记者 董永年
    路透台北3月10日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人员表示，市场宽松依旧，有需求者偏少。
不过近两日外资有转汇出的迹象，要持续观察外资动作对货币市场的影响。
    
    针对央行总裁彭淮南今日称，目前的货币政策已经很宽松，但传统货币政策还有很大空间的言论。交易员
普遍认为，央行仍会在24日决议持续降息以提振经济，惟本月有季底效应，因此纵然降息，传导幅度料将有限
。    
    
    〞外资可能因国际主要央行要开会而观望，不过台湾股市仍有吸引力。〞一位大型票券商主管说。
    
    另一大型公股银行主管也表示，近期外资保管行的资金状况普普通通，没有多少排队等候央行冲销。
    
    彭淮南周四称，要达成今年经济成长预估的1.47%，〞必须加倍努力〞，而目前的货币政策已经很宽松了
。 
    
     台币兑美元 周四早盘实质交易略走弱。交易员指出，新西兰意外降息，盘初包括进口商、油款
及外商银行有美元买盘需求，令台币走疲。   
       
 本地时间12:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.980                      33.225        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         8,653.95                    8,634.11       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                   0.201%    
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.200%             0.200-0.280%    
   --一周拆款利率区间           0.220-0.350%             0.200-0.350%     
         
    
    **月内短票需求多**
    
    短票市场方面，大型票券商指出，市场月内资金供应无虞，但跨季仍有限。短票供应虽以跨季为优先，但
银行要求利率较月内为高。
    
    〞钱都有，但多在月内。〞一位大型票券公司交易主管说。    
    
    今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，部分在0.37、0.38%。     
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.365%，前日0.362%；
上日区间在0.35-0.38%，前日在0.33-0.385%；上日成交量21.36亿台币，前日在46.95亿台币。
               
    今天央行定存单到期3,004.0亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周央行定存单到期6,959.0亿台币，分别为：周五1,260.0亿台币。

    拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为28亿台币，累积超额准备负241亿台币、加计前期1%的
超额准备为1,207亿台币。  
       
               
    **RP压低不易**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信资金仍偏多，不过要压低公司债利率不易，面临客户抗
性不小。 
    
    〞客户没有很强的要券需求。公债更难压，对手都是银行。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另一券商交易员指出，薄利时代，为了节省汇费，公债RP倾向与银行承做，虽然利率比与投信、寿险略高
，但若纳入汇费成本反而比较划算。此外，银行也较能配合券商的落点要求，走钱的风险较低。
    
    交易员称，过去承做公司债与公债RP的利差可以达10基点，但因公债承做对象以银行为主，议价空间有限
，利差已经缩小为6-7个基点。    
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%，部分银行端在0.35-0.36%，同上
日；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.43%。
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债
附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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