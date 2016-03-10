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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 12:35 BJT

日本个股：本田汽车将补偿美国经销商气囊问题造成的损失--行业刊物

路透3月10日 - Automotive News报导指出，本田汽车 正准备对美国经销商提供补偿，因高田 生产的安全气囊存在潜在故障危险，造成大规模召回，导致经销商无法贩售车辆，从而衍生折旧成本。

这份行业刊物引述一份本田本月寄发给经销商的公告指出，美国本田汽车也将提供财务援助，以抵销本田及讴歌(Acura)品牌汽车经销商暂停销售所造成的展示间成本。

该刊物提到，本田向经销商表示，补偿计画将从3月最后一周起生效，但该公司还没有敲定求偿程序。

Automotive News称，1月时美国本田下令停止销售170万辆2007年至2015年款的新车及二手车。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)

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