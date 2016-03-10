港股业绩：太古地产去年基本溢利倒退1%，酒店亏损抵销租金及售楼收益增加

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港3月10日 - 香港大型商业地产商--太古地产 周四公布，去年的基本溢利按年小幅倒退1%，虽然中港两地投资物业租金收入及物业买卖表现稳健，但被期内出售英国四间酒店录得的亏损所抵销。
截至去年12月底止年度，太古地产撇除投资物业重估变动后的基本溢利为70.78亿港元，2014年度为71.52亿港元。董事会建议派第二次中期股息每股0.48港元，按年增加0.04港元。
期内，太古地产的租金总收入（包括写字楼及零售物业）按年增长3.8%，至107.16亿港元。其中香港零售物业组合去年的总租金收入微升至27.25亿港元，反映续约租金调升。不过，受到本地旅游业放缓及游客消费下滑拖累，金钟太古广场及东涌东荟城名店仓的零售销售额去年分别下跌12%及10%。
＂预期2016年香港零售楼面的需求将普遍走弱，但经营有道的租户对优质楼面的需求仍有增长。＂太古地产主席史乐山在业绩报告中称。
他并预期，广州和北京的整体零售销售额将有轻微增长，而成都将稳步增长。
此外，受预期利息上调及整体经济不稳定因素影响，史乐山表示，香港物业买家取态更为审慎；预期2016年，物业买卖溢利将于售出香港发展项目的余下单位以及迈阿密Reach及Rise发展项目的单位后确认；至于集团在香港及中国内地的酒店经营情况仍具挑战。
香港今年1月零售业总销售货值按年跌6.5%，连续11个月下滑，因访港旅游业持续放缓，及市民的消费意欲转弱。希慎兴业 预期，旗下铜锣湾区三个商舖群组，今年已续租的平均租金升幅收窄至5-10%。
公布业绩前，太古地产早盘收高0.48%，报21.1港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算