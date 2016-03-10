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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 12:41 BJT

港股业绩：太古地产去年基本溢利倒退1%，酒店亏损抵销租金及售楼收益增加

路透香港3月10日 - 香港大型商业地产商--太古地产 周四公布，去年的基本溢利按年小幅倒退1%，虽然中港两地投资物业租金收入及物业买卖表现稳健，但被期内出售英国四间酒店录得的亏损所抵销。

截至去年12月底止年度，太古地产撇除投资物业重估变动后的基本溢利为70.78亿港元，2014年度为71.52亿港元。董事会建议派第二次中期股息每股0.48港元，按年增加0.04港元。

期内，太古地产的租金总收入（包括写字楼及零售物业）按年增长3.8%，至107.16亿港元。其中香港零售物业组合去年的总租金收入微升至27.25亿港元，反映续约租金调升。不过，受到本地旅游业放缓及游客消费下滑拖累，金钟太古广场及东涌东荟城名店仓的零售销售额去年分别下跌12%及10%。

＂预期2016年香港零售楼面的需求将普遍走弱，但经营有道的租户对优质楼面的需求仍有增长。＂太古地产主席史乐山在业绩报告中称。

他并预期，广州和北京的整体零售销售额将有轻微增长，而成都将稳步增长。

此外，受预期利息上调及整体经济不稳定因素影响，史乐山表示，香港物业买家取态更为审慎；预期2016年，物业买卖溢利将于售出香港发展项目的余下单位以及迈阿密Reach及Rise发展项目的单位后确认；至于集团在香港及中国内地的酒店经营情况仍具挑战。

香港今年1月零售业总销售货值按年跌6.5%，连续11个月下滑，因访港旅游业持续放缓，及市民的消费意欲转弱。希慎兴业 预期，旗下铜锣湾区三个商舖群组，今年已续租的平均租金升幅收窄至5-10%。

公布业绩前，太古地产早盘收高0.48%，报21.1港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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