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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 13:57 BJT

台湾股市：随亚股收高，量缩观望稍晚欧洲央行公布利率决策

路透台北3月10日 - 台湾股市周四随亚股收高，量缩观望稍晚欧洲央行的利率决策。分析师表示，由于这波台股主要受资金行情推升，短线暂在8,600点附近整理，并留意后续国际资金流向变化。

台湾加权股价指数 收扬0.31%至8,660.70点；今日成交初值 为854.10亿台币，上交易日修正后为877.22亿。

元大投顾经理周道中表示，目前台湾经济基本面依旧欠佳，台股则是仰赖热钱汇入所带动的资金行情推升，因此市场聚焦稍后公布的欧洲央行利率决策及下周登场的美联储议息会议对国际资金流向的影响，短线大盘指数暂难跳脱高档区间盘整格局，主要区间落在8,540-8,727点。

〞这边不会大跌，也不会大涨，要等下周FED决策出来。〞他说。

安联中华新思路基金经理人许廷全也表示，随着油价止跌回稳及欧洲央行扩大宽松的预期下，国际股市近期气氛转趋正向，资金行情推升台股震荡走高。且外资在台期货净多单也持续维持在逾3万口的水位，显示外资筹码积极偏多。

不过，他也提醒，由于本波涨势是由资金行情带动，基本面仍缺乏有力支撑，随着大盘指数来到相对高点，须留意冲高拉回的风险。

亚洲股市周四微涨，受油价上涨和对欧洲央行宽松政策的预期激励。市场预期欧洲央行今日稍晚将宣布宽松政策，效仿其他地区的央行，以刺激经济增长。

本地时间13:46时，除中国股市沪综指 下跌外，亚洲主要股市普遍上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.38%。(完)

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