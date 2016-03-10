台湾股市：随亚股收高，量缩观望稍晚欧洲央行公布利率决策

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北3月10日 - 台湾股市周四随亚股收高，量缩观望稍晚欧洲央行的利率决策。分析师表示，由于这波台股主要受资金行情推升，短线暂在8,600点附近整理，并留意后续国际资金流向变化。
台湾加权股价指数 收扬0.31%至8,660.70点；今日成交初值 为854.10亿台币，上交易日修正后为877.22亿。
元大投顾经理周道中表示，目前台湾经济基本面依旧欠佳，台股则是仰赖热钱汇入所带动的资金行情推升，因此市场聚焦稍后公布的欧洲央行利率决策及下周登场的美联储议息会议对国际资金流向的影响，短线大盘指数暂难跳脱高档区间盘整格局，主要区间落在8,540-8,727点。
〞这边不会大跌，也不会大涨，要等下周FED决策出来。〞他说。
安联中华新思路基金经理人许廷全也表示，随着油价止跌回稳及欧洲央行扩大宽松的预期下，国际股市近期气氛转趋正向，资金行情推升台股震荡走高。且外资在台期货净多单也持续维持在逾3万口的水位，显示外资筹码积极偏多。
不过，他也提醒，由于本波涨势是由资金行情带动，基本面仍缺乏有力支撑，随着大盘指数来到相对高点，须留意冲高拉回的风险。
亚洲股市周四微涨，受油价上涨和对欧洲央行宽松政策的预期激励。市场预期欧洲央行今日稍晚将宣布宽松政策，效仿其他地区的央行，以刺激经济增长。
本地时间13:46时，除中国股市沪综指 下跌外，亚洲主要股市普遍上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.38%。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算