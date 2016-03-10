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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆的买气延续至欧洲时段，得益于日股收涨

0610 GMT

* 日经指数收高1.26%，人气改善

* 日本投资者的买盘提振美元/日圆及日股

* 美元/日圆自此前低点113.15上涨到113.80，自113.40起的卖单都被消化

* 在接近/高于114.00水准挂有更多卖单

* 执行价在114.00-01、19亿美元的大规模期权到期，也限制美元/日圆上档

* 买单向上延伸到约113.50，下方在112处有大量买单集结

(编译 高琦 审校 张荻)

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