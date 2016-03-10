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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 14:35 BJT

澳洲股市：收低，因油价回落令能源类股承压

路透墨尔本3月10日 - 澳洲股市周四下滑0.14%，因油价回落令能源类股承压。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收盘跌7点报5,150.1点。该指标股指周三上涨近1%，但在本周高点5,182.5附近遭遇阻力回撤，该高点也是1月初以来最高水平。(完)

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