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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 14:49 BJT

新兴汇市：亚币多走升，韩国央行维持利率不变推动韩元上扬

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.60    113.30   -0.26   +5.90    120.30
    坡元            1.3809    1.3830   +0.15   +2.65    1.4175
    台币          32.950    33.225   +0.83   +0.35    33.066
    韩元           1200.08   1216.20   +1.34   -2.09   1174.95
    泰铢             35.25     35.31   +0.17   +2.18     36.02
    菲律宾披索       46.70     46.86   +0.34   +0.43     46.90
    印尼卢比      13075.00  13138.00   +0.48   +5.43  13785.00
    印度卢比       67.10     67.20   +0.16   -1.41     66.15
    马币            4.1130    4.1300   +0.41   +4.30    4.2900
    人民币          6.5142    6.5130   -0.02   -0.34    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/高琦/陈宗琦；审校 白云/王兴亚/于春红)

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