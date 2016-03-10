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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 14:43 BJT

背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

新西兰央行周四将指标利率下调至2.25%纪录新低，令市场大感意外。央行并暗示
随着全球经济成长前景恶化，可能需要进一步降息。新西兰央行今日降息25个基点，至
2.25%，指因一系列通胀预期指标出现大幅下滑。“货币政策将继续保持宽松，”新西
兰央行总裁惠勒在声明中称。“可能需要进一步放宽政策以确保未来通胀均值稳定在目
标区间中部附近。” 
    惠勒另表示，不排除降息一次以上的可能性，还称未来降息将视经济状况而定。 
  
    
    消息人士表示，日本央行下周将不会降息，因该行正努力缓解1月意外采行负利率
所造成的市场不安。目前各市场充斥着日本央行下月将扩大货币刺激以提振经济的揣测
，此前日本央行采取的措施未能提振股价，也未能遏阻其所不乐见的日圆升值。但央行
很多委员不愿很快再次放松政策，除非外力冲击全球金融市场的力度够大，足以让日本
脆弱的经济复苏脱离轨道。 
    
    市场普遍预期欧洲央行本周将会降息，这可能促使瑞士央行也进一步下调已为负值
的利率水平。瑞士央行正在想办法压低被其称为高估的本币汇率。虽然一些分析师指出
，瑞士央行已经打出了手中最好的牌以打压瑞郎汇率，但该央行还有一些手段可用；而
欧洲央行周四可能实施的降息行动，将令外界注意力集中在瑞士央行3月17日的政策评
估上。 
    
    加拿大央行周三决定维持利率不变，称非能源领域出口增强，而且经济增长基本符
合预期。央行将等待本月将出炉的联邦政府预算，以衡量自由党政府的刺激计划的影响
。加元在央行决议一如市场预期之后持坚，因央行似不在意加元最近的反弹，称汇率及
油价升势与央行1月时的假设一致。 
    
    瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)表示，不应该仅仅为了削弱瑞典克朗汇率
就进行降息，并称创纪录的低利率正开始失去对借款成本的影响力。“我认为若是仅为
了影响汇率，那么使用回购利率这个工具至少会带来更多问题。”佛洛登对记者说道。
 
    此外，瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)称，只有瑞典经济和通胀预
期“大幅变动”时，瑞典央行才会再度调降主要利率水平。 
    
    韩国央行周四维持政策不变，总裁暗示不准备在近期放松政策，这打压公债期货下
跌，提振韩元汇率。韩国央行货币政策委员会(MPC)连续第九个月维持利率在纪录低位1
.50%不变。七名委员中有一名投票赞成降息25个基点，该委员上个月亦曾投票主张降息
。 
    
    台湾央行总裁彭淮南称，要达成今年经济成长预估的1.47%，〞必须加倍努力〞，
而目前的货币政策已经很宽松了。彭淮南并表示，在利率很高时，降息以提振经济是有
效的；降息可以阻止热钱流入。 
    
    马来西亚央行周三维持指标利率在3.25%不变，一如预期；维持存款准备金率亦不
变。该行1月曾下调银行存准率。 
    
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.25%              2016年3月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.00%                  2016年2月18日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
 ＝ 非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 白云)

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