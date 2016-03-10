背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

新西兰央行周四将指标利率下调至2.25%纪录新低，令市场大感意外。央行并暗示 随着全球经济成长前景恶化，可能需要进一步降息。新西兰央行今日降息25个基点，至 2.25%，指因一系列通胀预期指标出现大幅下滑。“货币政策将继续保持宽松，”新西 兰央行总裁惠勒在声明中称。“可能需要进一步放宽政策以确保未来通胀均值稳定在目 标区间中部附近。” 惠勒另表示，不排除降息一次以上的可能性，还称未来降息将视经济状况而定。 消息人士表示，日本央行下周将不会降息，因该行正努力缓解1月意外采行负利率 所造成的市场不安。目前各市场充斥着日本央行下月将扩大货币刺激以提振经济的揣测 ，此前日本央行采取的措施未能提振股价，也未能遏阻其所不乐见的日圆升值。但央行 很多委员不愿很快再次放松政策，除非外力冲击全球金融市场的力度够大，足以让日本 脆弱的经济复苏脱离轨道。 市场普遍预期欧洲央行本周将会降息，这可能促使瑞士央行也进一步下调已为负值 的利率水平。瑞士央行正在想办法压低被其称为高估的本币汇率。虽然一些分析师指出 ，瑞士央行已经打出了手中最好的牌以打压瑞郎汇率，但该央行还有一些手段可用；而 欧洲央行周四可能实施的降息行动，将令外界注意力集中在瑞士央行3月17日的政策评 估上。 加拿大央行周三决定维持利率不变，称非能源领域出口增强，而且经济增长基本符 合预期。央行将等待本月将出炉的联邦政府预算，以衡量自由党政府的刺激计划的影响 。加元在央行决议一如市场预期之后持坚，因央行似不在意加元最近的反弹，称汇率及 油价升势与央行1月时的假设一致。 瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)表示，不应该仅仅为了削弱瑞典克朗汇率 就进行降息，并称创纪录的低利率正开始失去对借款成本的影响力。“我认为若是仅为 了影响汇率，那么使用回购利率这个工具至少会带来更多问题。”佛洛登对记者说道。 此外，瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)称，只有瑞典经济和通胀预 期“大幅变动”时，瑞典央行才会再度调降主要利率水平。 韩国央行周四维持政策不变，总裁暗示不准备在近期放松政策，这打压公债期货下 跌，提振韩元汇率。韩国央行货币政策委员会(MPC)连续第九个月维持利率在纪录低位1 .50%不变。七名委员中有一名投票赞成降息25个基点，该委员上个月亦曾投票主张降息 。 台湾央行总裁彭淮南称，要达成今年经济成长预估的1.47%，〞必须加倍努力〞， 而目前的货币政策已经很宽松了。彭淮南并表示，在利率很高时，降息以提振经济是有 效的；降息可以阻止热钱流入。 马来西亚央行周三维持指标利率在3.25%不变，一如预期；维持存款准备金率亦不 变。该行1月曾下调银行存准率。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 ＝ 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 白云)