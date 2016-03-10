背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
新西兰央行周四将指标利率下调至2.25%纪录新低，令市场大感意外。央行并暗示 随着全球经济成长前景恶化，可能需要进一步降息。新西兰央行今日降息25个基点，至 2.25%，指因一系列通胀预期指标出现大幅下滑。“货币政策将继续保持宽松，”新西 兰央行总裁惠勒在声明中称。“可能需要进一步放宽政策以确保未来通胀均值稳定在目 标区间中部附近。” 惠勒另表示，不排除降息一次以上的可能性，还称未来降息将视经济状况而定。 消息人士表示，日本央行下周将不会降息，因该行正努力缓解1月意外采行负利率 所造成的市场不安。目前各市场充斥着日本央行下月将扩大货币刺激以提振经济的揣测 ，此前日本央行采取的措施未能提振股价，也未能遏阻其所不乐见的日圆升值。但央行 很多委员不愿很快再次放松政策，除非外力冲击全球金融市场的力度够大，足以让日本 脆弱的经济复苏脱离轨道。 市场普遍预期欧洲央行本周将会降息，这可能促使瑞士央行也进一步下调已为负值 的利率水平。瑞士央行正在想办法压低被其称为高估的本币汇率。虽然一些分析师指出 ，瑞士央行已经打出了手中最好的牌以打压瑞郎汇率，但该央行还有一些手段可用；而 欧洲央行周四可能实施的降息行动，将令外界注意力集中在瑞士央行3月17日的政策评 估上。 加拿大央行周三决定维持利率不变，称非能源领域出口增强，而且经济增长基本符 合预期。央行将等待本月将出炉的联邦政府预算，以衡量自由党政府的刺激计划的影响 。加元在央行决议一如市场预期之后持坚，因央行似不在意加元最近的反弹，称汇率及 油价升势与央行1月时的假设一致。 瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)表示，不应该仅仅为了削弱瑞典克朗汇率 就进行降息，并称创纪录的低利率正开始失去对借款成本的影响力。“我认为若是仅为 了影响汇率，那么使用回购利率这个工具至少会带来更多问题。”佛洛登对记者说道。 此外，瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)称，只有瑞典经济和通胀预 期“大幅变动”时，瑞典央行才会再度调降主要利率水平。 韩国央行周四维持政策不变，总裁暗示不准备在近期放松政策，这打压公债期货下 跌，提振韩元汇率。韩国央行货币政策委员会(MPC)连续第九个月维持利率在纪录低位1 .50%不变。七名委员中有一名投票赞成降息25个基点，该委员上个月亦曾投票主张降息 。 台湾央行总裁彭淮南称，要达成今年经济成长预估的1.47%，〞必须加倍努力〞， 而目前的货币政策已经很宽松了。彭淮南并表示，在利率很高时，降息以提振经济是有 效的；降息可以阻止热钱流入。 马来西亚央行周三维持指标利率在3.25%不变，一如预期；维持存款准备金率亦不 变。该行1月曾下调银行存准率。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 ＝ 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 白云)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算