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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 14:52 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：新西兰央行降息搅动市场，等待欧洲央行决议

0638 GMT

* 美元/日圆上涨0.34%，欧元/美元下滑0.17%，新西兰央行意外降息后，新西兰元/美元一度大跌，之后持稳

* 美元/韩元下跌1%，美元/人民币微跌0.04%，美元/印度卢比下滑0.22%，美元/台币下跌0.80%

* 日股日经指数上涨1.26%，中国股市沪综指下跌1.13%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.34%，美国原油期货下滑0.44%，美国十年期公债收益率报1.8796%

* 新西兰央行周四将指标利率下调至2.25%纪录新低，令市场大感意外。

* 中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高。

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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