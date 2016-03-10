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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 15:08 BJT

欧股业绩：家乐福计划扩大2016年资本开支，继续巩固重振成果

路透巴黎3月10日 - 全球第二大、欧洲最大的零售商--家乐福 周四称，今年将加大翻修及新开店铺的投资，以巩固重振成果。

该公司表示，还在等待合适时机推进旗下Carmila物业部门的上市。

该公司提议将2015年派息提高2.9%至每股0.70欧元。此前公布2015年营业利润增长2.4%至24.45亿欧元(26.8亿美元)，与汤森路透调查预估的平均值24.5亿欧元基本吻合。

家乐福称，公司在欧洲地区(除法国)的营业利润增长33.4%，受西班牙和意大利经济复苏提振，而巴西业务尽管面临该国经济衰退局面，仍保持了良好表现。

这帮助抵消了最大的市场--法国营业利润下滑的不利影响。另外，受消费放缓拖累，营收占比为5%的中国市场也表现疲弱。

家乐福称，2016年将在翻修和扩张店铺方面投资25亿至26亿欧元。高于去年的24亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)

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