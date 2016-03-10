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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 15:05 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的上档面临沉重压力

0656 GMT

* 英镑/美元的近期反弹未能站上1.4254，此处是1.4672-1.3836的50%费波纳齐回档位

* 30日移动均线切入位目前在1.4271，看似将限制涨幅

* 我们依然在1.4245做空英镑，以待空头走势回归

* 14日动能指标依然负面

* 我们的停止单设在30日移动均线和周一高点1.4283上方

* 技术图：tmsnrt.rs/1M8dOhT

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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