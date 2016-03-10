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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 15:23 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在主要事件风险发生前走低

0716 GMT

* 欧元/美元处在日线云区内，欧洲早盘走势沉重，关注10日移动均线切入位1.0950

* 欧洲央行会议是今日主要事件风险，但德国贸易数据已经先行搅动市场神经

* 德国1月贸易顺差缩窄，出口连续第二个月下降

* 外部的疲弱增长继续拖累德国经济

* 技术图：reut.rs/1M8fxUr

(编译 高琦 审校 张明钧)

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