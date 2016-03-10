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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市买超6,432亿韩元

路透首尔3月10日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超6,4
32亿韩元，结束两日的卖超。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资          机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     3月10日       643.2           -575.4         -120.4 
    ^3月 9日       -18.3            -26.0           -4.6
     3月 8日       -95.7            -61.3          106.0
     3月 7日       201.6           -198.8          -53.6
     3月 4日       162.0           -132.1          -45.5
     3月 3日       496.5           -235.5         -314.8
     3月 2日       377.8            -15.4         -411.0
     2月29日       173.2           -189.3          -53.8
     2月26日       243.1            163.4          -42.7
     2月25日        20.3            -11.2          100.8
     2月24日       -16.6            -16.6          -32.7
     2月23日        -4.8            -52.4          -15.6
     2月22日        35.5            -47.3          -53.7
     2月19日       171.6            -69.4         -178.4
     2月18日        86.4            136.8         -302.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来     1,767.1         -1,244.5         -844.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来       898.6          3,355.8       -1,531.1
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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