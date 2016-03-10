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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 15:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘三日连跌，受中国经济放缓担忧拖累

“在过去两日震荡交投过后，市场窄幅波动，似乎在寻找突破，”一家东京经纪商的消息人士说道，“TOCOM期胶也未能因美元走强而得到主要支撑。”

受美国原油期货昨日触及2016年高点的推动，东京期胶今日稍早曾最高上涨2.4%。

上海期交所主力5月期胶 下跌165元人民币，收报每吨11,185元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤124美分，下跌3.8美分或3%。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/高琦 审校 李爽/王洋)

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