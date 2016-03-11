中国票据市场：转贴利率稳中略降但成交一般，继续关注资金面

《汇市简讯》澳元/美元在跌破0.7500后反弹
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透上海3月10日 - 中国票据市场转贴利率本周略有下行，总体延续上周降准后稍显清淡的局面。本周资金面延续宽松，短端回购利率走稳，但中长期资金价格下行幅度明显，为票据配置留出一定利润空间；不过市场需求一般仍以到期再配置为主，票据价格降幅有限。
华南一交易员称，目前国有股份制银行承兑的足月(六个月)纸票转贴现成交在3.3%、3.4%，足年(一年)电票则在3.25%左右，“需求比上周稍微好一点，电票成交在3.25%-3.3%，报价成交也差不多，市场还是比较冷清，也很稳定。”
他并称，在前期监管政策扰动之后，市场人气逐渐恢复趋于稳定，但仍就转贴交易而言还难言活跃，票据利率波动有限。考虑到票据与资金价格已形成一定利差，若后续流动性继续宽松，票据价格或有下行空间。
本周银行间隔夜、七天回购利率 波幅甚微，而中长期资金利率方面，一个月至一年期的Shibor利率均有不同程度下行，其中三个月期Shibor利率 周五最新报价为2.7990%，较3月1日降准前累计已下行10个bp。
中国央行公开市场本周逆回购小量平价操作，继续净回笼资金2,050亿元人民币。降准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性；不过受益于2月资本流出压力下降、信贷投放放缓等因素，银行间资金面延续宽裕，供需平稳之下，公开市场回笼干扰不大。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。