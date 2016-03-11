中国票据市场：转贴利率稳中略降但成交一般，继续关注资金面

路透上海3月10日 - 中国票据市场转贴利率本周略有下行，总体延续上周降准后稍显清淡的局面。本周资金面延续宽松，短端回购利率走稳，但中长期资金价格下行幅度明显，为票据配置留出一定利润空间；不过市场需求一般仍以到期再配置为主，票据价格降幅有限。

华南一交易员称，目前国有股份制银行承兑的足月(六个月)纸票转贴现成交在3.3%、3.4%，足年(一年)电票则在3.25%左右，“需求比上周稍微好一点，电票成交在3.25%-3.3%，报价成交也差不多，市场还是比较冷清，也很稳定。”

他并称，在前期监管政策扰动之后，市场人气逐渐恢复趋于稳定，但仍就转贴交易而言还难言活跃，票据利率波动有限。考虑到票据与资金价格已形成一定利差，若后续流动性继续宽松，票据价格或有下行空间。

本周银行间隔夜、七天回购利率 波幅甚微，而中长期资金利率方面，一个月至一年期的Shibor利率均有不同程度下行，其中三个月期Shibor利率 周五最新报价为2.7990%，较3月1日降准前累计已下行10个bp。

中国央行公开市场本周逆回购小量平价操作，继续净回笼资金2,050亿元人民币。降准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性；不过受益于2月资本流出压力下降、信贷投放放缓等因素，银行间资金面延续宽裕，供需平稳之下，公开市场回笼干扰不大。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价