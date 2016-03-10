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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 16:03 BJT

国际油市：哈萨克斯坦称若油价在40美元以上，将提高产出目标

路透阿斯塔纳3月10日 - 哈萨克斯坦能源部长什果里尼科(Vladimir Shkolnik)周四表示，如果油价保持在每桶40美元以上，那么哈萨克斯坦今年将增产，恢复原定7,700万吨的目标。

什果里尼科还表示，哈萨克斯坦未受邀参加3月20日在莫斯科举行的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国讨论冻产的会议。哈萨克斯坦是前苏联产出规模仅次于俄罗斯的产油国。

“如果我们受邀，就会参加会议，”什果里尼科对记者表示。哈萨克斯坦不是OPEC成员国。

哈萨克斯坦政府在11月的预算中假定油价平均每桶40美元，把2016年石油产量目标定在7,700万吨，但随着布兰特原油价格盘旋在每桶约30美元，该国政府上月将产出目标调降至7,400万吨。

“如果均价在40美元左右，那么产出将达到7,700万吨，”什果里尼科称。

尽管如此，这样的产量仍低于去年的7,950万吨。(完) (编译 李爽 审校 王洋)

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