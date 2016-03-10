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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 15:58 BJT

日本债市：整理行情下多数收低，但期货价格小幅上扬

一旦买盘枯竭，走势反转相当迅速，因流动性在日央行庞大购债下已减少。此外，许多日本市场人士在3月31日财年结束之前减少交易。

20年期公债收益率 上涨2.0个基点至0.490%，周二则是创下纪录低点0.305%。

五年期公债收益率 上涨0.5个基点至负0.16%，两年期公债收益率 亦上升0.5个基点至负0.18%。

财务省标售五年期公债吸引不错买盘，协助市场扳回一些稍早跌幅。

这次标售结果协助推动10年期日债期货 上涨多达0.37点，指标3月合约收高0.05点至151.66。

指标10年期公债 收益率持平于负0.020%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.180% +0.5 -0.185%

五年期公债 -0.160% +0.5 -0.165%

10年期公债 -0.020% +0.0 -0.020%

20年期公债 0.490% +2.0 0.470%

30年期公债 0.760% +5.0 0.710%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.66 +0.05 151.61

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 刘秀红/张明钧; 审校 李春喜/于春红)

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