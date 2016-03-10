人民币衍生品：汇率趋稳致美元掉期曲线持稳略降，仅为离岸掉期点子1/3

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京3月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四持稳略降，因大行卖压不减，一年期掉期 重回20个月低点，继续低于利率平价合理水平。但客盘忌惮大行砸盘并不敢接仓，需求有所回落。
他们并表示，由于即期市场人民币汇率趋稳，市场避险需求亦有所降低，套利盘因方向不明交投不活跃，大量转向离岸市场。离岸一年期掉期 绝对值已逾在岸一年期掉期点子的三倍。
“（掉期）曲线越砸越平，绝对值也比较低，大家都不太敢接，开仓的需求不大。”一股份行交易员称。
北京时间15:50，美元/人民币一周期掉期 报21.7个点子，一个月期 报95个点子，一年期 报680点子，较上周三分别下降1.36%、5.94%和6.85%。而年初至今一年期掉期升水已经回落约四成。
境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.100/5.300，6个月期的平价期权 报价为4.975/5.125，较上周三微升。
中国银行间市场周四资金面稳中偏松。前日部分机构对公开市场逆回购利率下调的预期落空，央行早间延续小量平价逆回购操作，公开市场单日净回笼200亿元，货币市场所受影响则相当有限，回购利率继续微幅波动。
人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘随中间价小跌，波幅较前几日明显收窄。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元变动，市场价又在中间价小范围内波动，稳定预期意图明显，预计两会结束前料延续这种易升难贬走势。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算