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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 16:13 BJT

人民币衍生品：汇率趋稳致美元掉期曲线持稳略降，仅为离岸掉期点子1/3

路透北京3月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四持稳略降，因大行卖压不减，一年期掉期 重回20个月低点，继续低于利率平价合理水平。但客盘忌惮大行砸盘并不敢接仓，需求有所回落。

他们并表示，由于即期市场人民币汇率趋稳，市场避险需求亦有所降低，套利盘因方向不明交投不活跃，大量转向离岸市场。离岸一年期掉期 绝对值已逾在岸一年期掉期点子的三倍。

“（掉期）曲线越砸越平，绝对值也比较低，大家都不太敢接，开仓的需求不大。”一股份行交易员称。

北京时间15:50，美元/人民币一周期掉期 报21.7个点子，一个月期 报95个点子，一年期 报680点子，较上周三分别下降1.36%、5.94%和6.85%。而年初至今一年期掉期升水已经回落约四成。

境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.100/5.300，6个月期的平价期权 报价为4.975/5.125，较上周三微升。

中国银行间市场周四资金面稳中偏松。前日部分机构对公开市场逆回购利率下调的预期落空，央行早间延续小量平价逆回购操作，公开市场单日净回笼200亿元，货币市场所受影响则相当有限，回购利率继续微幅波动。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘随中间价小跌，波幅较前几日明显收窄。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元变动，市场价又在中间价小范围内波动，稳定预期意图明显，预计两会结束前料延续这种易升难贬走势。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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