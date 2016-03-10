台湾汇市：台币兑美元收升1.45角，因外资在台股买超午后大举涌入

* 台币收升1.45角，终止连二贬 * 外资买超台股午后涌入，续呈净汇入 * 明日实质交易区间暂看32.800-33.000 路透台北3月10日 - 台币兑美元 周四收升1.45角，终止连二贬。交易员指出，随韩元走升及午后 外资反手大举汇入，台币摆脱早盘弱势走势；惟寿险公司逢低进场买汇，消化部分美元卖压，加上央行尾盘进 场干预，把台币打回到以 33元以上作收。 汇银人士表示，今天早盘外资大举汇出，有些大型外资保管行几乎是不计价的买入美元，使台币实质汇价 最低贬至32.989；惟随外资在台股续呈买超，午后外资反手大举涌入，且续呈净汇入，促使台币往升值方向挺 进。 〞早上外资出去的多，进来的少，下午又进来了，因为外资在股市买超。〞汇银人士说。 一位大型银行交易员即称，今天比较特别的是，外资有两股势力在互相拉锯，有数家是外商银行在市场上 不计价的大买美元，但也有几家外商银却是站在卖方，大砍美金。 汇银人士说，韩元受韩国央行降息激励呈升值走势，且午后外资大举涌入，台币因而摆脱早盘偏弱颓势， 午后偏升。 一大型外资保管行交易员称，因今晚欧洲央行就要公布利率决策，不确定因素较多，市场看法多空不一， 而因出现多空交战格局；特别是海外无本金交割远期外汇(NDF)折价进一步扩增，显示市场预期台币仍具升值 空间。 今日台币实质交易区间在32.914-32.989，上日则在32.844-32.950；交易员预估，明日台币主要实质交易 区间落在32.800-33.000。 韩元周四领涨新兴亚币，此前韩国央行维持利率不变，并暗示不急于放宽政策。 台湾股市周四随亚股收高，量缩观望稍晚欧洲央行的利率决策。分析师表示，由于这波台股主要受资金行 情推升，短线暂在8,600点附近整理，并留意后续国际资金流向变化；加权股价指数 收扬0.31%至8,660 .70点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超79.83亿台币，连10个交易日买超共计704.20亿台 币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩 增；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.775/32.815，上日收在32.785。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.080 33.225 32.878-33.080 32.900 9.66 8.81 司 元太外汇经纪公 33.082 33.220 32.880-33.082 32.880 3.05 3.01 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.010/0.035 0.085/0.115 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 林高丽)