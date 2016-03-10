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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:35 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升1.45角，因外资在台股买超午后大举涌入

* 台币收升1.45角，终止连二贬
    * 外资买超台股午后涌入，续呈净汇入
    * 明日实质交易区间暂看32.800-33.000

    路透台北3月10日 - 台币兑美元 周四收升1.45角，终止连二贬。交易员指出，随韩元走升及午后
外资反手大举汇入，台币摆脱早盘弱势走势；惟寿险公司逢低进场买汇，消化部分美元卖压，加上央行尾盘进
场干预，把台币打回到以 33元以上作收。
    
    汇银人士表示，今天早盘外资大举汇出，有些大型外资保管行几乎是不计价的买入美元，使台币实质汇价
最低贬至32.989；惟随外资在台股续呈买超，午后外资反手大举涌入，且续呈净汇入，促使台币往升值方向挺
进。
    
    〞早上外资出去的多，进来的少，下午又进来了，因为外资在股市买超。〞汇银人士说。
    
    一位大型银行交易员即称，今天比较特别的是，外资有两股势力在互相拉锯，有数家是外商银行在市场上
不计价的大买美元，但也有几家外商银却是站在卖方，大砍美金。
    
    汇银人士说，韩元受韩国央行降息激励呈升值走势，且午后外资大举涌入，台币因而摆脱早盘偏弱颓势，
午后偏升。
    
    一大型外资保管行交易员称，因今晚欧洲央行就要公布利率决策，不确定因素较多，市场看法多空不一，
而因出现多空交战格局；特别是海外无本金交割远期外汇(NDF)折价进一步扩增，显示市场预期台币仍具升值
空间。
       
    今日台币实质交易区间在32.914-32.989，上日则在32.844-32.950；交易员预估，明日台币主要实质交易
区间落在32.800-33.000。  
    
    韩元周四领涨新兴亚币，此前韩国央行维持利率不变，并暗示不急于放宽政策。 
    
    台湾股市周四随亚股收高，量缩观望稍晚欧洲央行的利率决策。分析师表示，由于这波台股主要受资金行
情推升，短线暂在8,600点附近整理，并留意后续国际资金流向变化；加权股价指数 收扬0.31%至8,660
.70点。 
    
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超79.83亿台币，连10个交易日买超共计704.20亿台
币。 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩
增；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.775/32.815，上日收在32.785。  
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.080     33.225   32.878-33.080   32.900     9.66    8.81
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.082     33.220   32.880-33.082   32.880     3.05    3.01
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.040         -0.015/0.000
 美元/台币六个月期        -0.010/0.035            0.085/0.115    
                                                      
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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