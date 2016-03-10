路透基点：瑞福德汽车金融下调首次联贷的规模及费用--TRLPC

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞福德汽车金融有限公司已修正其首次银团贷款的规模及定价，该公司在几个月前启动了最高10亿元人民币(1.54亿美元)的两年期贷款案。
该公司目前计划仅筹集5亿元人民币，并寻求下调贷款案的支付费用，因之前有一位主要股东对该联贷融资的高成本提出质疑。
瑞福德是由安徽江淮汽车股份有限公司与西班牙桑坦德消费金融有限公司各出资一半成立的合资公司。消息人士称，江淮汽车反对贷款的初始条款。
有意思的是，桑坦德消费金融也正在亚洲贷款市场，寻求3亿美元三年期贷款，支付122.5个基点的最高综合收益，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。
与此同时，在瑞福德联贷案中，除独家牵头行南洋商业银行外，已有四家银行参与。南洋商业银行今年1月启动了瑞福德这笔两年期分期偿还贷款，采用的是一般联贷方式。
消息人士称，贷款利率仍维持不变，也就是按照中国央行当前的基准借款利率定价，即一至五年为4.75%。在一般联贷阶段，承贷5,000万元人民币以上的银行可获得60个基点的最高费用，承贷低于5,000万人民币的银行获得50个基点的费用。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算