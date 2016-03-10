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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 16:39 BJT

路透基点：瑞福德汽车金融下调首次联贷的规模及费用--TRLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞福德汽车金融有限公司已修正其首次银团贷款的规模及定价，该公司在几个月前启动了最高10亿元人民币(1.54亿美元)的两年期贷款案。

该公司目前计划仅筹集5亿元人民币，并寻求下调贷款案的支付费用，因之前有一位主要股东对该联贷融资的高成本提出质疑。

瑞福德是由安徽江淮汽车股份有限公司与西班牙桑坦德消费金融有限公司各出资一半成立的合资公司。消息人士称，江淮汽车反对贷款的初始条款。

有意思的是，桑坦德消费金融也正在亚洲贷款市场，寻求3亿美元三年期贷款，支付122.5个基点的最高综合收益，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。

与此同时，在瑞福德联贷案中，除独家牵头行南洋商业银行外，已有四家银行参与。南洋商业银行今年1月启动了瑞福德这笔两年期分期偿还贷款，采用的是一般联贷方式。

消息人士称，贷款利率仍维持不变，也就是按照中国央行当前的基准借款利率定价，即一至五年为4.75%。在一般联贷阶段，承贷5,000万元人民币以上的银行可获得60个基点的最高费用，承贷低于5,000万人民币的银行获得50个基点的费用。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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