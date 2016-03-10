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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 16:38 BJT

香港个股：越秀地产拟挂牌减持广州一发展项目股权，底价约23亿元人民币

路透香港3月10日 - 中国广州市政府背景的越秀地产 周四宣布，将启动公开挂牌出售流程，以出售旗下一家从事广州白云区一发展项目的附属公司49%股权及负债，出售相关股权的最低代价为23.27亿元人民币。

公司的声明称，拟挂牌出售广州宏胜房地产开发有限公司49%股权及买方须承接广州宏胜的49%有关负债，后者估计约15亿元。

广州宏胜原来为越秀地产的全资附属公司，拥有位于白云区一个项目＂越秀˙星汇云城＂。越秀地产表示，由于该项目规模相对较大，开发周期较长，引入综合实力强的合作伙伴可分散经营风险，提高自有资金使用率，加快现金回流，符合公司项目开发项目合作共赢的发展策略。

越秀地产今天收低0.88%，报1.12港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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