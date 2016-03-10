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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 16:41 BJT

更新版 1-全球经济：IMF官员称下月恐将下修全球成长预估；中国不会硬着陆

“就全球增长而言，不采取措施的代价将是高昂的，”比尼亚尔斯称，“我认为，政策制定者需要紧急采取更全面、更具体的政策措施，以提振增长并控制金融脆弱性。”

比尼亚尔斯对中国经济放缓以及银行和企业面临的沉重压力表示担忧，他表示，去杠杆对全球金融稳定而言至关重要。不过他还表示，认为中国经济不会硬着陆。

比尼亚尔斯表示，印度需将清理银行资产负债表作为优先任务，同时还要解决债务问题。他还表示潜在的资本外流也是一个风险。

印度银行业的问题贷款目前达到8万亿卢比(1,191.2亿美元)，为13年高位，这限制了银行业通过放贷促进经济增长的能力。(完) (编译 张明钧/王洋; 审校 张荻/李爽)

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