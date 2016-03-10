台湾债市：指标10年公债殖利率收平，观望稍晚欧洲央行利率决策

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 10年公债殖利率终场收在平盘
* 央行总裁立法院谈话影响中性
* 殖利率逢高买盘进场收敛升幅
* 明日105/4殖利率暂看0.80-0.82%
路透台北3月10日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周四收平。交易员表示，央行总裁彭淮南在立法院谈话对台债影响仍算中性，盘初105/4殖利率暂随美债走高，惟逢高仍见大型金融机构短线交易买盘进场，令殖利率升幅收敛，终场以平盘作收。
他们指出，央行总裁彭淮南今早在立法院备询内容并未有出乎意料之外的言论，目前市场普遍预期第一季底央行仍会持续降息来提振经济颓势；在央行总裁立院备询变数厘清后，市场转趋关注稍晚欧洲央行公布的利率决策对国际债市的影响。
〞105/4盘中有些短线交易的买盘，但不是抱长线的。〞一位金融机构交易员说。
台湾央行总裁彭淮南周四指出，从台湾、韩国及中国的2月出口均呈衰退来看，台湾要达成主计总处预估今年经济成长率1.47%，〞必须要加倍努力〞；台湾目前的货币政策已经很宽松。
交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.82%。
此外，台湾股市 周四随亚股收高0.31%，量缩观望稍晚欧洲央行的利率决策。分析师表示，由于这波台股主要受资金行情推升，短线暂在8,600点附近整理，并留意后续国际资金流向变化。
美国公债收益率周三上涨，因一些投资者押注最近收益率受全球经济成长疑虑拖累的跌势过度，而且当日美国财政部的公债标售所获需求令人失望。指标10年期公债 价格尾盘下降17/32，收益率报1.891%，高于周二尾盘的1.834%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +0.50 0.5550% 0.5500-0.5600% 7.0 10 105/4 -- 0.8065% 0.8050-0.8135% 203.0
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8065%
5 105/5 0.5550%
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算