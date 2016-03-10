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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:05 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率收平，观望稍晚欧洲央行利率决策

* 10年公债殖利率终场收在平盘

* 央行总裁立法院谈话影响中性

* 殖利率逢高买盘进场收敛升幅

* 明日105/4殖利率暂看0.80-0.82%

路透台北3月10日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周四收平。交易员表示，央行总裁彭淮南在立法院谈话对台债影响仍算中性，盘初105/4殖利率暂随美债走高，惟逢高仍见大型金融机构短线交易买盘进场，令殖利率升幅收敛，终场以平盘作收。

他们指出，央行总裁彭淮南今早在立法院备询内容并未有出乎意料之外的言论，目前市场普遍预期第一季底央行仍会持续降息来提振经济颓势；在央行总裁立院备询变数厘清后，市场转趋关注稍晚欧洲央行公布的利率决策对国际债市的影响。

〞105/4盘中有些短线交易的买盘，但不是抱长线的。〞一位金融机构交易员说。

台湾央行总裁彭淮南周四指出，从台湾、韩国及中国的2月出口均呈衰退来看，台湾要达成主计总处预估今年经济成长率1.47%，〞必须要加倍努力〞；台湾目前的货币政策已经很宽松。

交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.82%。

此外，台湾股市 周四随亚股收高0.31%，量缩观望稍晚欧洲央行的利率决策。分析师表示，由于这波台股主要受资金行情推升，短线暂在8,600点附近整理，并留意后续国际资金流向变化。

美国公债收益率周三上涨，因一些投资者押注最近收益率受全球经济成长疑虑拖累的跌势过度，而且当日美国财政部的公债标售所获需求令人失望。指标10年期公债 价格尾盘下降17/32，收益率报1.891%，高于周二尾盘的1.834%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +0.50 0.5550% 0.5500-0.5600% 7.0 10 105/4 -- 0.8065% 0.8050-0.8135% 203.0

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8065%

5 105/5 0.5550%

3 104/1 没有成交

2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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