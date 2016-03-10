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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 16:41 BJT

全球贵金属：3月9日SPDR黄金持仓增加0.26%，iShares白银持仓持平

路透3月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持
仓量较周二增加0.26%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓则持
平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增
减
    SPDR      25,489,954.7    3月9日    25,423,033.8    3月8日 66,920.9   0.26%
    iShares  322,632,586.0    3月9日   322,632,586.0    3月8日     0.0    0.00% 
(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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