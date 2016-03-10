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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:01 BJT

金属期市：伦铜在四个月高点下方整固，中国数据引发增长担忧

0751GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.5%至每吨4,911美元。前一交易日上涨1.4%。铜价3月4日触及四个月高点5,059美元。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.3%，至每吨37,300元人民币。

欧洲央行料将在周四推出三个月来的第二次刺激举措，因担心低能源成本会渗透至薪酬和物价，或导致超低通胀继续延续。

美国1月趸售库存意外上升，同时销售锐减，暗示在进入2016年之后的很长一段时间里，企业仍要设法降低库存，由此将束缚未来几个季度的经济成长步伐。

中国2月居民消费价格指数(CPI)超出预期，而工业生产者出厂价格指数(PPI)连续第二个月下滑放缓，缓解了政策制定者尽快推出更多货币宽松政策的压力。

该消息打压中国市场人气，拖累股市下跌近2%，其中银行及能源类股领跌，因投资者解读认为CPI升速快于预期，这对于增长乏力的经济基本为负面影响。

菲律宾镍矿生产商已就今年产量和出口量最多削减20%达成一致，以回应镍价受中国需求疲软拖累跌至逾10年低点。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 高琦/王洋)

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