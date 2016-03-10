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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 16:58 BJT

英镑汇率：英国首相卡梅伦警告称，退出欧盟恐致英镑面临压力

路透伦敦3月10日 - 英国首相卡梅伦将在周四发表演说，当中将提及如果6月公投退出欧盟的各项潜在成本，并警告称英国退出欧盟可能令英镑面临压力。

卡梅伦将在一场演说中谈及这些内容，藉以说服英国民众投票续留于欧盟之中，并对那些支持退欧、称英国将很快走出冲击而复苏的人进行反驳。

“我们当谨记受到冲击是怎么一回事，”当地媒体引述卡梅伦演讲稿摘要预览指出，“这意味着英镑面临压力、工作机会流失、抵押贷款利率可能上扬、企业关门大吉、努力工作的人失去生计。”

英镑兑美元 上月触及七年低点，起因为担心英国退出欧盟。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)

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