重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透伦敦3月10日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价 位预测： 欧元/美元：200日移动均线切入位1.1050美元仍是主要阻力位，上破 则直指目标1.1200区域。支撑位仍是上周所及低点1.0800，若下破，下档 目标为1.0600。 美元/日圆：目前仍限于支撑位111.00和阻力位114.90之间的区域交 投，需有效突破一方或者找到接下来的交投指引。美元仍偏于下行，下档 目标在106.00，阻力位114.80仍保持完好，只有上破150.00，方可确认为 短期筑底。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0965 1.0997 -0.29 +0.97 1. 0860 美元/日圆 113.45 113.31 +0.12 -5.69 12 0.30 欧元/日圆 124.42 124.68 -0.21 -4.64 13 0.47 美元/瑞郎 0.9969 0.9970 -0.01 -0.49 1. 0018 英镑/美元 1.4223 1.4215 +0.06 -3.49 1. 4738 美元/加元 1.3246 1.3249 -0.02 -4.28 1. 3839 美元/离岸人民币 6.5151 6.5105 +0.07 -0.81 6.5680 澳元/美元 0.7488 0.7485 +0.04 +2.93 0. 7275 新西兰元/美元 0.6672 0.6651 +0.32 -2.24 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0934 1.0970 -0.33 +0.44 1. 0886 欧元/英镑 0.7708 0.7739 -0.40 +4.63 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.2814 9.2902 -0.09 +1.21 9. 1705 美元/挪威克朗 8.5386 8.5183 +0.24 -3.41 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算