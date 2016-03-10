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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月10日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价
位预测：
    
    欧元/美元：200日移动均线切入位1.1050美元仍是主要阻力位，上破
则直指目标1.1200区域。支撑位仍是上周所及低点1.0800，若下破，下档
目标为1.0600。
    
    美元/日圆：目前仍限于支撑位111.00和阻力位114.90之间的区域交
投，需有效突破一方或者找到接下来的交投指引。美元仍偏于下行，下档
目标在106.00，阻力位114.80仍保持完好，只有上破150.00，方可确认为
短期筑底。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.0965  1.0997  -0.29  +0.97  1.
0860
    美元/日圆            113.45  113.31  +0.12  -5.69  12
0.30
    欧元/日圆         124.42  124.68  -0.21  -4.64  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9969  0.9970  -0.01  -0.49  1.
0018
    英镑/美元            1.4223  1.4215  +0.06  -3.49  1.
4738
    美元/加元            1.3246  1.3249  -0.02  -4.28  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.5151  6.5105  +0.07  -0.81 
 6.5680
    澳元/美元            0.7488  0.7485  +0.04  +2.93  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6672  0.6651  +0.32  -2.24  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0934  1.0970  -0.33  +0.44  1.
0886
    欧元/英镑         0.7708  0.7739  -0.40  +4.63  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.2814  9.2902  -0.09  +1.21  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.5386  8.5183  +0.24  -3.41  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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