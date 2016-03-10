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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:26 BJT

重发-路透基点：有安排行银团正在组建，竞标美光并购贷款委托权--TRLPC

(重发以删除赘字)

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，目前银行业者正在组建安排行银团，求获美光800亿台币(24亿美元)贷款的委任安排权。此项贷款旨在支持美光以40亿美元收购尚未持有的华亚科技(Inotera Memories)股权。

据这些消息人士称，该安排行银团预计将包括台湾银行、彰化商业银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行和合作金库银行。其中台湾银行任协调行。

消息人士称，这些银行仍在与美光磋商相关条款。

有消息人士稍早前透露，这笔五年期定期贷款将由台币计价。美光曾于1月14日在台北与银行业者召开会议。

美光和华亚科技去年12月表示，美光将收购华亚科技股权，交易价值约为32亿美元现金净额加债务。根据美光12月14日的新闻稿，美光持有华亚科技约33%的股权，台塑集团(Formosa Group)持有华亚科技约32%的股权。

此项交易有待某些附加条款的达成、华亚科技股东批准以及监管审批，并需具备完成交易的其他惯常条件。两公司预计交易将在今年年中完成。

2015年5月，华亚科技融得一笔156亿台币的分期偿还五年定期贷款。台湾银行、兆丰国际商业银行担任最初的牵头行兼簿记行，利率较台北金 融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115-150个基点，具体参照华亚科技净利润率而定。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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