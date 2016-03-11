台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
路透台北3月11日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期1,260亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.73%；91天期为0.79%；182天期则为0.91%。
央行上日发行3,008亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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