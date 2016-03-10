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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:27 BJT

《全球汇市》欧洲央行宽松预期拖低欧元，新西兰元因央行意外降息下滑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0965  1.0997  -0.29  +0.97  1.0860
    美元/日圆            113.40  113.31  +0.08  -5.74  120.30
    欧元/日圆         124.37  124.68  -0.25  -4.68  130.47
    美元/瑞郎            0.9964  0.9970  -0.06  -0.54  1.0018
    英镑/美元            1.4203  1.4215  -0.08  -3.63  1.4738
    美元/加元            1.3250  1.3249  +0.01  -4.26  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5160  6.5105  +0.08  -0.79  6.5680
    澳元/美元            0.7484  0.7485  -0.01  +2.87  0.7275
    新西兰元/美元        0.6681  0.6651  +0.45  -2.11  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0931  1.0970  -0.36  +0.41  1.0886
    欧元/英镑         0.7718  0.7739  -0.27  +4.76  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2721  9.2902  -0.19  +1.11  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5180  8.5183  -0.00  -3.64  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/李爽/于春红)

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