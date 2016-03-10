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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 17:20 BJT

标题新闻：南非央行料将推迟至5月才会升息，3月会议或将维持利率在6.75%--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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