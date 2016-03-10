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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:30 BJT

香港个股：新鸿基地产签订150亿港元五年期银团贷款，年息率HIBOR加88点子

路透香港3月10日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周四宣布，与17间主要国际及本地银行签订一项150亿港元五年期银团贷款协议，年息率为香港银行同业拆息（HIBOR）加88点子，资金将用日常营运。

新地的新闻稿称，贷款包括三成定期贷款及七成循环贷款，由于银行界反应热烈，获得超额认购至187亿港元，最终贷款额由原来50亿港元增至150亿港元。

新地主席兼董事总经理郭炳联表示，2015年下半年公司推售多个在港物业发展项目，销情令人满意，加上内地项目销售录得好表现，今个财政年度合约销售总额已达170亿港元。

新地原来目标是截至6月底止财政年度香港销售目标320亿港元，但管理层在稍早的中期业绩发布会上称，有可能将该目标下调10-15%，因预期今年香港的一手住宅成交量可能下跌。

郭炳联并指，自2014年4月起，新地从已行使的认股权证获得逾160亿港元现金。集团的经常性收入不断增长，物业销售表现理想，借贷比率只有12.4%，加上稳健的资产负债表、充裕现金流等，有利集团把握未来的业务发展机遇。

是项银团贷款的协调安排行包括中国银行(香港)、三菱东京UFJ银行、星展银行、瑞穗银行、三井住友银行、交通银行、中国建设银行(亚洲)、中国工商银行(亚洲)、香港上海汇丰银行、恒生银行、华侨银行、三井住友信托银行、大华银行、澳新银行、法国巴黎银行、花旗银行及东方汇理银行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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