香港个股：新鸿基地产签订150亿港元五年期银团贷款，年息率HIBOR加88点子

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港3月10日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周四宣布，与17间主要国际及本地银行签订一项150亿港元五年期银团贷款协议，年息率为香港银行同业拆息（HIBOR）加88点子，资金将用日常营运。
新地的新闻稿称，贷款包括三成定期贷款及七成循环贷款，由于银行界反应热烈，获得超额认购至187亿港元，最终贷款额由原来50亿港元增至150亿港元。
新地主席兼董事总经理郭炳联表示，2015年下半年公司推售多个在港物业发展项目，销情令人满意，加上内地项目销售录得好表现，今个财政年度合约销售总额已达170亿港元。
新地原来目标是截至6月底止财政年度香港销售目标320亿港元，但管理层在稍早的中期业绩发布会上称，有可能将该目标下调10-15%，因预期今年香港的一手住宅成交量可能下跌。
郭炳联并指，自2014年4月起，新地从已行使的认股权证获得逾160亿港元现金。集团的经常性收入不断增长，物业销售表现理想，借贷比率只有12.4%，加上稳健的资产负债表、充裕现金流等，有利集团把握未来的业务发展机遇。
是项银团贷款的协调安排行包括中国银行(香港)、三菱东京UFJ银行、星展银行、瑞穗银行、三井住友银行、交通银行、中国建设银行(亚洲)、中国工商银行(亚洲)、香港上海汇丰银行、恒生银行、华侨银行、三井住友信托银行、大华银行、澳新银行、法国巴黎银行、花旗银行及东方汇理银行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算